Matar Dhokla Recipe: नेहमीचाच ढोकळा खाऊन कंटाळलात? हिवाळ्यात बनवा मटार ढोकळा, घरच्यांकडून मिळेल वाहवा!

Matar Dhokla Recipe: नेहमीचाच ढोकळा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर हिवाळ्यात मटार ढोकळा नक्की ट्राय करा. हिरव्या मटारांचा गोडसर स्वाद, मऊसर पोत आणि हलकं-फुलकं बनवण्याची पद्धत यामुळे हा ढोकळा घरातल्या प्रत्येकाचा फेव्हरेट ठरतो. थंडीच्या दिवसांत बाजारात ताज्या मटार सहज उपलब्ध असतात आणि त्यांच्यातील प्रथिने, फायबर व जीवनसत्त्वं शरीरासाठी खूपच उपयुक्त ठरतात. मटार ढोकळा हा पारंपरिक ढोकळ्यापेक्षा वेगळा, अधिक पौष्टिक आणि चवीला खास असतो. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या फराळासाठी हा ढोकळा एकदम परफेक्ट पर्याय आहे. हा ढोकळा कमी वेळेत तयार होतो. मटार ढोकळा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .साहित्यमटारमीठतेलसोडाबेसणकोथिंबीरआलंहिरव्या मिरच्यापाणीरवा दही.कृतीएका भांड्यात रवा, बेसण, दही चांगले मिसळा. नंतर झाकून ठेवा. नंतर मटार,कोथिंबीर, आलं-लसूण, पाणी टाकून मिक्सरमध्ये चांगले बारीक करा. नंतर रव्याच्या मिश्रणात हे सारण चमच्याच्या मदतीने चांगले मिसळावे. नंतर मीठ, सोडा टाका चांगले मिसळा. नंतर ढोकळे पात्रात टाकून वाफवून घ्यावे. मटारचे ढोकळे तयार आहेत.