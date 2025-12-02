Winter Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा आलू मेथी पराठा, सोपी आहे रेसिपी

Aloo Methi Paratha Recipe: हिवाळ्यात सकाळचा नाश्ता नेहमीच काहीतरी गरमागरम आणि पोटभरीचा हवा असतो. अशा वेळी आलू मेथी पराठा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. घरात सहज मिळणाऱ्या बटाट्यांपासून आणि हंगामात मुबलक उपलब्ध असणाऱ्या ताज्या मेथीपासून तयार होणारा हा पराठा चवीलाही छान आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. याची रेसिपी देखील अत्यंत सोपी आहे आणि १५-२० मिनिटांत तयार होते. विशेष म्हणजे, मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हा पराठा आवडतो. दही, लोणचे किंवा बटरसोबत हा पराठा सर्व्ह करु शकता. आलू मेथी पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते हे जाणून घेऊया. .आलू मेथी पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यआलूमेथीलाल तिखटमीठहळदतेलजीर पावडरहिरवी मिरचीबडिशेपबेसणगव्हाचे पीठपाणीआमचुर पावडरकोथिंबीर.आलू मेथी पराठा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी मेथीचे पाने बारिक चिरुन घ्यावे. नंतर एका बाउलमध्ये टाका. त्यात हळद, कोथिंबीर, लाल तिखट, मीठ,ओवा, बडिशेप, बेसण, गव्हाचे पीठ, तेल आणि पाणी टाकून चांगले पीठ मळावे. नंतर वाफवलेला बटाटा बारीक करा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, लाल तिखट, जीर पावडर, आमचुर पावडर, कोथिंबीर टाकून मिक्स करा. मेथीच्या पीठाचे पराठा टाकून त्या आलुचे सारण भरा आणि लाटून घ्या. हे पराठे दही किंवा टोमॅटो सॉसोबत सर्व्ह करु शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.