Winter Aliv Kheer Recipe: गहू–तांदळाची खीर खाल्लीच असेल, आता हिवाळ्यात ट्राय करा पौष्टिक अळीवची खीर!

Health Benefits of Aliv Kheer: हिवाळा सुरू झाला की घराघरांत गहू, तांदूळ किंवा शेवयांची गरमागरम खीर जेवणात बनवले जाते. पण नेहमीच तेच तेच पदार्थ बनवून कंटाळवाणा वाटत असेल आणि नाश्त्यासाठी काही तरी पौष्टिक खवास वाटत असेल तर रोज सकाळी अळीवची खीर नक्की करून पहा. .अळीव हा हिवाळ्यात खास उपयुक्त मानला जातो. तो शरीरात उष्णता निर्माण करतो, ताकद वाढवतो आणि दिवसाची सुरुवात ऊर्जेने भरलेली ठेवतो. चला तर, लगेच जाणून घ्या ही सोपी पण अत्यंत आरोग्यदायी रेसिपी..साहित्य- अर्धी वाटी अळीव- पाऊण वाटी साखर- अर्धा लिटर दूध- आवडीनुसार प्रत्येकी ५-१० ग्रॅम काजू, बदाम.कृती- काजू, बदाम हे सर्व मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.- एका कढईत दोन ग्लास पाणी गरम करून त्यात अळीव घाला.- पाणी कोमट होताच काही मिनिटांनी साखर घालून ती पूर्ण विरघळेपर्यंत ढवळा.- आता वाटलेला सुकामेवा घालून मिश्रण घट्ट होऊ द्या.- त्यात हळूहळू दूध घालत सतत ढवळत राहा.- पहिली उकळी आली की खीर तयार!- खीर पसरट बाऊलमध्ये वाढल्यास ती लवकर थंड होते आणि चव छान खुलते..अळीवची खीर का खावी?- हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देते- भरपूर ऊर्जा आणि ताकद पुरवते- आयर्न, कॅल्शियम आणि प्रोटीनचा उत्तम स्रोत- सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते.