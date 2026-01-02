हिवाळ्याची खास चव! घरी बनवा गरमागरम गुळाची पोळी, रेसिपी इतकी सोपी की लगेच नोट कराल

jaggery poli recipe: हिवाळा आला की घराघरात पारंपरिक, उबदार आणि पौष्टिक पदार्थांची आठवण हमखास होते. अशाच पदार्थांपैकी एक म्हणजे गरमागरम गुळाची पोळी होय. गुळाची नैसर्गिक गोडी, पोळीची मऊसर चव आणि तुपाचा सुगंध यामुळे हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचाच आवडता ठरतो. हिवाळ्यात गुळ खाल्ल्याने शरीराला उष्णता मिळते, ऊर्जा वाढते आणि थकवा दूर होण्यास मदत होते. त्यामुळे गुळाची पोळी हा केवळ चविष्टच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर असा पदार्थ आहे. खास बाब म्हणजे ही रेसिपी बनवायला फारसा वेळ लागत नाही आणि लागणारे साहित्यही सहज घरात उपलब्ध असते. सकाळचा नाश्ता असो किंवा संध्याकाळची खास खमंग मेजवानी, गुळाची पोळी प्रत्येक वेळी परफेक्ट लागते. गुळाची पोळी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .गुळाची पोळी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यचांगला पिवळा गूळ चार वाट्या, कणीक सहा वाट्या, खसखस भाजून केलेली पूड पाव वाटी, हरभरा डाळीचे पीठ अर्धी वाटी, तेल एक वाटी, तांदळाची पिठी दीड वाटी, मीठ चवीपुरते, भाजलेल्या तिळाचे कूट अर्धी वाटी.गुळाची पोळी बनवण्याची कृतीगूळ किसणीने किसून घ्या किंवा कुकरच्या डब्याला तेलाचा हात लावून चिरलेला गूळ घाला. त्यावर झाकण ठेवून प्रेशर कुकरमध्ये एक शिट्टी देऊन दुसरी शिट्टी होण्यापूर्वी गॅस बंद करा. गूळ बारीक चिरलेला असावा. गुळात खसखस पूड, वेलदोडा पूड घाला. अर्धी वाटी तेलात डाळीचे पीठ तांबूस भाजून गुळावर घाला. हे मिश्रण चांगले मळून घ्या. त्यात अर्धी वाटी तिळाचे कूट घाला. हे मिश्रण चांगले मळून घ्या. त्यात अर्धा वाटी तिळाचे कुट घाला. कणकेमध्ये मीठ, अर्धी वाटी तेल गरम करून कणीक घट्ट भिजवा. कणकेच्या दोन छोट्या गोळ्या घ्या. एका गोळीपेक्षा थोडी जास्त मोठी गुळाची गोळी घेऊन कणकेच्या दोन गोळ्यांमध्ये गुळाची गोळी ठेवा. तांदूळ पिठीवर पातळ पोळी लाटा. लाटताना गूळ कडेपर्यंत जाईल याची काळजी घ्या. नाही तर बाजू कातण्याने कातून घ्या. पुरणपोळीप्रमाणे गूळ भरून पोळी केली तरी चालते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.