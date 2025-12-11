Year End 2025: 'या' 5 रेसिपी वर्षभरात गुगलवर सर्वाधिक केल्या सर्च, यादी वाचून व्हाल थक्क

Most Searched Recipes: 2025 मध्ये भारतातील रेसिपींबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. गुगलच्या 'इयर इन सर्च' मध्ये विविध आणि मनोरंजक रेसिपीची यादी उघड झाली, ज्यावरून हे सिद्ध होते की भारतीय स्वयंपाकघरे आता पूर्वीपेक्षा अधिक प्रयोगशील झाली आहेत. पारंपारिक उत्सवाचे पदार्थ असोत किंवा अनोखे पेये, लोकांच्या सर्चवरून देशातील चव किती वेगाने बदलत आहे हे दिसून येते. देशभरात सर्वाधिक सर्च केलेल्या १० रेसिपी कोणत्या हे जाणून घेऊया. .पॉर्नस्टार मार्टिनीनाव पाहून आश्चर्य वाटेल, पण हे पेय 2025 मध्ये व्हायरल झाले. पॅशन फ्रूट, व्हॅनिला वोडका आणि प्रोसेकोपासून बनवलेले हे कॉकटेल सोशल मीडिया व्हिडिओ आणि पॉप कल्चरमध्ये दिसल्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात शोधले गेले. हे स्पष्ट आहे की लोकांना आता नवीन फ्लेवर्समध्ये रस आहे..इडलीवर्षभरात इडलीची रेसिपी सर्वाधिक सर्च केल्या केली. पण केवळ तिच्या पारंपारिक स्वरूपातच नाही. रागी इडली, स्टफ्ड इडली आणि इडली सँडविच सारख्या नवीन फ्यूजन टाइप या सर्चवरून असे दिसून येते की ही दक्षिण भारतीय डिश आता आरोग्यदायी आहे. .उकडीचे मोदकगणपती बाप्पाचा आवडता पदार्थ मोदकाची रेसिपी सर्वाधिक सर्च करण्यात आली. चॉकलेट मोदक, फ्यूजन फिलिंग्ज आणि एअर-फ्राईड मोदक यासारख्या आधुनिक प्रकारांनीही लोकप्रियता मिळवली आहे. .ठेकुआछठ पूजेच्या वेळी बनवलेला हा बिहारी पदार्थ देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. गव्हाचे पीठ, गूळ आणि तूप वापरून बनवलेला हा साधा, देशी चव लोकांना त्यांच्या मातृभूमीची आणि सणांची आठवण करून देतो. .उगाडी पचाडीआंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील ही पारंपारिक डिश सहा चवींचे मिश्रण आहे. गोड, आंबट, कडू, खारट, मसालेदार आणि तुरट. या डिशमध्ये वाढत्या रसावरून असे दिसून येते की लोकांना आता प्रादेशिक परंपरा आणि त्यांचे अर्थ जाणून घेण्यातही रस आहे..Year End 2025: वर्षभरात गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केलेत 'हे' प्रश्न, वाचा A To Z संपूर्ण यादी.बीट कांजीउत्तर भारतातील हे आंबवलेले पेय बीट आणि राईपासून बनवले जाते. पोटासाठी त्याचे फायदेशीर गुणधर्म आणि प्रोबायोटिक गुणधर्मांमुळे 2025 मध्ये सर्चमध्ये वाढ झाली. हे एक आरोग्यदायी पेय आहे. .तिरुवतीराई कालीतामिळनाडूतील तिरुवतीराई उत्सवादरम्यान भात, गूळ आणि वेलची वापरून बनवलेला हा गोड पदार्थ. त्याची वाढती लोकप्रियता दर्शवते की जुन्या उत्सवाच्या पदार्थांना पुन्हा एकदा तरुणांमध्ये स्थान मिळत आहे..यॉर्कशायर पुडिंगपरदेशी पदार्थांच्या यादीत ही एक आश्चर्यकारक भर आहे. इंग्लंडमधील ही बेक्ड डिश भारतीय स्वयंपाकघरांसाठी नवीन होती, म्हणून लोकांनी उत्सुकता आणि प्रयोगातून ती शोधून काढली..Year End 2025: महाकुंभ ते राम मंदिर ध्वजारोहण, वर्षभरात 'या' प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांनी वेधले जगाचे लक्ष.गोंड कटिराउन्हाळ्यात वापरल्या जाणाऱ्या या थंडगार घटकाची त्याच्या आयुर्वेदिक गुणधर्मांमुळे मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. पेये आणि मिठाईंमध्ये त्याचे फायदे आणि वापर यामुळे ते हंगामी आवडते बनले आहे..कोलुकट्टईही दक्षिण भारतीय डिश मोदकांसारखीच आहे आणि विनायक चतुर्थीसह अनेक सणांमध्ये बनवली जाते. त्याची लोकप्रियता दर्शवते की प्रादेशिक मिठाईंमध्ये रस सातत्याने वाढत आहे आणि पारंपारिक पाककृती परत येत आहेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.