Year End 2025: 'या' 5 रेसिपी वर्षभरात गुगलवर सर्वाधिक केल्या सर्च, यादी वाचून व्हाल थक्क

Google Top Recipes 2025: या वर्षी देशात सर्वाधिक सर्च केलेल्या वस्तू वेगवेगळ्या राज्यांमधील खास पदार्थ, आरोग्य वाढवणारे पेये आणि जगभरातील अनोखे पदार्थ सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Most Searched Recipes: 2025 मध्ये भारतातील रेसिपींबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. गुगलच्या 'इयर इन सर्च' मध्ये विविध आणि मनोरंजक रेसिपीची यादी उघड झाली, ज्यावरून हे सिद्ध होते की भारतीय स्वयंपाकघरे आता पूर्वीपेक्षा अधिक प्रयोगशील झाली आहेत. पारंपारिक उत्सवाचे पदार्थ असोत किंवा अनोखे पेये, लोकांच्या सर्चवरून देशातील चव किती वेगाने बदलत आहे हे दिसून येते. देशभरात सर्वाधिक सर्च केलेल्या १० रेसिपी कोणत्या हे जाणून घेऊया.

