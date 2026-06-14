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Yemeni Lahsa: वीकेंड ब्रेकफास्टला रेस्टॉरंट टच! ट्राय करा क्रिमी स्पायसी ‘Yemeni Lahsa’ अंड्याची रेसिपी

Creamy Spicy Yemeni Lahsa Egg Recipe: वीकेंड ब्रेकफास्टला रेस्टॉरंट टच देणारी क्रीमी आणि मसालेदार यमनी लहसा अंडी रेसिपी नक्की ट्राय करा.
Spicy Creamy Yemeni Eggs Recipe for a Perfect Weekend Breakfast Treat

Spicy Creamy Yemeni Eggs Recipe for a Perfect Weekend Breakfast Treat

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

वीकेंड म्हणजे थोडा निवांत वेळ, आरामात उशिरा उठायचं आणि रोजचा तोच तोच नाश्ता न करता खास नाश्त्याची मजा! आठवडाभरच्या धावपळीला ब्रेक देत, सकाळची सुरुवात जर काहीतरी गरमागरम, चविष्ट आणि थोडंसं वेगळं खायला मिळालं तर दिवसच खास होतो. अशाच तुमच्या वीकेंड ब्रेकफास्टला थोडा रेस्टॉरंट-स्टाईल टच देणारी ही सोपी पण क्रिमी आणि स्पायसी अंड्यांची रेसिपी (Yemeni Lahsa) नक्की ट्राय करा.

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