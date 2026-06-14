Yemeni Lahsa: वीकेंड ब्रेकफास्टला रेस्टॉरंट टच! ट्राय करा क्रिमी स्पायसी ‘Yemeni Lahsa’ अंड्याची रेसिपी

वीकेंड म्हणजे थोडा निवांत वेळ, आरामात उशिरा उठायचं आणि रोजचा तोच तोच नाश्ता न करता खास नाश्त्याची मजा! आठवडाभरच्या धावपळीला ब्रेक देत, सकाळची सुरुवात जर काहीतरी गरमागरम, चविष्ट आणि थोडंसं वेगळं खायला मिळालं तर दिवसच खास होतो. अशाच तुमच्या वीकेंड ब्रेकफास्टला थोडा रेस्टॉरंट-स्टाईल टच देणारी ही सोपी पण क्रिमी आणि स्पायसी अंड्यांची रेसिपी (Yemeni Lahsa) नक्की ट्राय करा..साहित्य 2–4 अंडी 2 टेबलस्पून ऑलिव्ह ऑईल किंवा तुम्ही वापरत असलेलं कोणतंही 1 कांदा (बारीक चिरलेला)1–2 टोमॅटो (बारीक चिरलेले)1–2 हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)2 टेबलस्पून टोमॅटो प्युरी1/2 टीस्पून लाल तिखट1/2 टीस्पून हळद1/2 टीस्पून जिरेपूडचवीनुसार मीठ2–3 टेबलस्पून क्रीम चीज.कृतीएका पॅनमध्ये ऑलिव्ह ऑईल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून छान परतून घ्या, जोपर्यंत ते मऊ आणि हलके सोनेरी होत नाहीत.नंतर त्यात टोमॅटो प्युरी, हळद, लाल तिखट, जिरेपूड आणि मीठ घालून मसाला चांगला शिजू द्या.मसाला तयार झाल्यावर त्यात हिरव्या मिरच्या घाला आणि मिक्स करा.आता अंडी फोडून घाला आणि सतत हलवत स्क्रॅम्बल करा, जेणेकरून अंडी मसाल्यात पूर्णपणे एकजीव होतील.अंडी शिजल्यावर वरून क्रीम चीज पसरवा, झाकण ठेवा आणि 1–2 मिनिटे वाफ येऊ द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.