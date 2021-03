असा डोसा तुम्ही नक्कीच खाल्ला नसेल

अहमदनगर ः आंबवलेले पदार्थ तुम्ही खाता का, ते आवडत असतील तर डोसा नक्कीच आवडत असेल. आज सांगितलेल्या रेसिपीचा डोसा तु्म्ही दररोज खाल्ला तरी काही अडचण नाही.

डोसा ही एक साऊथ इंडियन डिश आहे, परंतु आजही तो भारतीय खाद्य संस्कृतीत निरंतर आणि महत्त्वपूर्ण स्थान राखत आहे. आपण संपूर्ण देशात कुठेही जा, प्रत्येक शहरात कमीतकमी एक डोसा सेंटर मिळेल. पनीर डोसा एक लोकप्रिय रेसीपी आहे. पनीर शाकाहारी लोकांसाठी एक मुख्य खाद्य सामग्री आहे. हे सहजतेचे बनते, सहजतेने तयार होते आणि आपल्या रोजच्या आहारात समावेश असू शकतो आणि प्रमाणात प्रोटीन मिळणे शक्य आहे. म्हणूनच, आम्ही जवळजवळ प्रत्येक डिशमध्ये पनीरमध्ये मिसळलेल्या पर्याय शोधतो. हे आपल्या नियमित आहारात प्रोटीन युट ट्विस्ट देण्यास मदत करते.

हाय-प्रोटीन डाइट: पनीर डोसा बनविण्याकरिता, फक्त इतकेच काय तर पारंपारिक आलू फिलिंगचे पनीर फिलिंग बदलत आहे. हे सहजतेने जाणून घेणे खूपच सोपे आहे. आपण आपल्या आवडीनुसार पनीर फिलिंग भरू शकता. येथे आम्ही पनीर भुर्जीचा वापर करू शकतो. त्या व्यतिरिक्त, आम्ही आपल्या होममेड सेवेस्टेंट डोसा मिक्सचा वापर करतो तेव्हा आपल्या पसंतीचा डोसा कधीच तयार केला जाऊ शकतो.आणि पाण्याचा एक भाग एकत्रित करण्यासाठी एक तयारी करा आणि त्या वेळी फॅकरर डोसा तयार करा. पनीर भुर्जी भरण्यासाठी कोपऱ्यावर थोडे तेल लावा. त्याला दुमडा. पीठात गाठी राहतील असे काही करू नका. डोसा जोपर्यंत चांगला भाजल्या जात नाही तोपर्यंत त्याला पलटू नका. आतमध्ये पनीरचे सारण भरल्यानंतर तो सांबर आणि चटणीसोबत रोल करून वाढू शकता.

