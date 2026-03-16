Miraj Deadly Potholes : ५२ किलोमीटरचा रस्ता, ९० जीवघेणे खड्डे; मिरज-विटा मार्गावर, पाच वर्षांत ३२ जणांचा मृत्यू

मिरज-तासगाव ते विटा हा महत्त्वाचा राज्य मार्ग ५२ किलोमीटरचा असून आज अक्षरशः खड्ड्यांच्या विळख्यात अडकून मृत्यूचा सापळा बनला आहे. हजारो वाहनांची वाहतूक असलेल्या या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या मार्गावर ९० मोठे खड्डे जीवघेणे बनले आहेत. या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे रोज जीव मुठीत धरून ये-जा करण्यासारखे आहे. .राजकीय अनास्था आणि प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीमुळे दुरुस्ती रखडली आहे. गत पाच वर्षांत हजारांहून अधिक अपघातात ३२ जणांचा बळी गेला आहे, तरीही जबाबदार यंत्रणा मात्र अद्यापही जागी झालेली नाही. राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. दोन विभागांच्या टोलवाटोलवीत दुरुस्ती रखडली आणि त्याची किंमत गेल्या पाच वर्षांत शेकडो अपघात व अनेकांच्या जीवितहानीतून वाहनचालकांना चुकवावी लागली आहे.- लक्ष्मण माने.रस्त्याच्या मधोमध कंटेनर घुसल्याने \n कळव्यात तीन तास वाहतूक कोंडी.मिरज-तासगाव ते विटा मार्ग हा ५२ किलोमिटरचा आहे. मात्र हा मार्ग हजारो खड्ड्यांमुळे मृत्यूचा सापळा बनला आहे. सांगलीच्या मुख्य बाजारपेठेशी जोडलेला हा राज्यमार्ग राजकीय अनास्था आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे दुरुस्तीअभावी धोकादायक बनला आहे..'सार्वजनिक बांधकाम' आणि 'रस्ते महामार्ग' या दोन विभागांच्या टोलवाटोलवीमुळे रस्तादुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होत नाही, असे चित्र आहे. गेल्या आठवड्यापासून खड्डे भरण्याची मोहीम सुरू असली, तरी गेल्या पाच वर्षांत तासगाव तालुक्यात रस्ते अपघातात अनेकांना प्राण गमवावा लागला, तर काही जण कायमचे जायबंदी झाले आहेत. .Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय.खड्ड्यांमुळे नव्या वाहनांची तर अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. दुचाकी, चारचाकीसह राज्य परिवहन महामंडळालाही याचा फटका बसला आहे. सांगली ते बारामती, संभाजीनगर, अहिल्यानगर व्हाया तासगाव, विटे हा पूर्वीचा ६० क्रमांकाचा राज्य मार्ग आहे..सध्या हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग कोल्हापूरकडे वर्ग केल्याने १६५ क्रमांकाचा राज्य मार्ग झाला आहे. हा रस्ता चौपदरी होत आहे. त्यासाठी बारामतीकडून काम सुरू आहे. विट्यापासून तासगाव ते म्हैसाळपर्यंत अद्याप निविदा नाहीत. जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न आहे. या कालावधीला किमान एक ते दीड वर्ष लागू शकते. मात्र तोपर्यंत वाहनचालकांना खड्ड्यातील रस्त्यातून प्रवास करावा लागणार आहे..अहोरात्र वाहनांची रहदारीविटा, फलटण, बारामतीसह दौंड औद्योगिक क्षेत्र, तसेच नाशिकचा कांदा, तासगावची द्राक्ष व बेदाण्याचीही वाहतूक सुरू असते. याच मार्गावर गोंदवले, शिंगणापूर, जेजुरी, रेवणसिद्ध अशी महत्त्वाची देवस्थाने आहेत. शिवाय पुण्याकरिता हा मध्यम मार्ग चांगला आहे. त्यामुळे या मार्गावरून अहोरात्र वाहनांची रहदारी असते.....या मार्गाची चाळणतासगावपासून वंजारवाडी व लिंब, आळते, कार्वे या ठिकाणी रस्ता खड्डेमय आहेत. वंजारवाडी ते तासगावपर्यंत अपघाताची मालिका सुरू आहे. कोणता खड्डा चुकवायचा, या प्रयत्नात एक वाहन दुसऱ्या वाहनांना धडक देत आहे. खड्ड्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला, कित्येक वर्षानुवर्षे जायबंदी झाले. महागड्या वाहनांचा चक्काचूर झाला. रस्ते चौपदरी होतीलही. मात्र खड्ड्यांमुळे प्राण परत येतील काय, असा संतप्त सवाल वाहनचालक विचारत आहेत..९० मोठे खड्डेकुमठा फाटा, ते तासगाव १० खड्डे तासगाव ते विट्यापर्यंत ८० खड्डे आहेत. या खड्ड्यांमुळे रोज चार अपघात होत आहेत. कोण जागीच मृत झाले आहे, कुणाच्या डोक्याला मार लागला आहे, तर कोणाचा हात मोडला आहे. तासगाव ते विटा मार्ग हजारो खड्ड्यांमुळे मृत्यूचा सापळा बनला आहे..नव्या रस्त्याला वर्ष लागणार, तोपर्यंत खड्डे भरून घेणार. या मार्गावर खड्डे मोठे आहेत. वाहन चालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे, मात्र तरीही पडलेले खड्डे भरून घेत आहोत. बारामती पासून नव्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. विटा ते म्हैसाळपर्यंत निविदा आणि त्यानंतर जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू आहे.- अरुण पवार, शाखा अभियंता, रस्ते महामार्ग, कोल्हापूर.खड्ड्यांमुळे गाड्यांच्या कमान पाट्या, एअर बलून आणि पंक्चरच्या तक्रारी वाढल्या, मायलेज घटले आहे.- बालाजी गायकवाड, आगारप्रमुख खड्ड्यांमुळे एसटीचे कमान पाटे, एअर बलून नादुरुस्त होत आहेत. टायर कट होणे, पंक्चरचे प्रमाण वाढले आहे. आवश्यक असणारे डिझेलचे मायलेज मिळत नाही. विशेषतः नव्या गाड्यासुद्धा नादुरुस्त होत आहेत.- वैभव दौंड,.प्रमुख कारागीर, तासगाव आगारखड्ड्यांमुळे मणक्याच्या रुग्णांत वाढ झाली आहे. दुचाकीवरून पडणारे अनेक रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये येतात. हात-पाय व डोक्याला मार लागणारे रुग्ण, शिवाय खड्ड्यातून गाडी जात असताना पाठीच्या मणक्याला इजा होणारे रुग्ण आहेत. विशेषतः तरुण व महिलांमध्ये प्रमाण अधिक आहे.- डॉ. अनिकेत हजारे, प्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ज्ञ, लाइफ केअर हॉस्पिटल, तासगाव\\.वंजारवाडी ते तासगावपर्यंत अत्यंत खडतर प्रवास आहे. वंजारवाडी ते तासगावपर्यंत दुचाकी चालवणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. विशेषतः रात्री प्रवास करणे हे अत्यंत धोकादायक बनले आहे. शिवाय दुचाकी वारंवार नादुरुस्त होते. दुचाकी चालवणे हे कसरतीचे काम झाले आहे.- संजय माळी, दुचाकीस्वार.