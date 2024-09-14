Ganesh Visarjan 2025: गणपती निघाले गावाला... चैन पडेना आम्हाला! गणपती विसर्जनात सहभागी होताय? 'या' पद्धतीने घ्या आरोग्याची काळजी

गणरायाला निरोप देताना आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विसर्जनाच्या उत्साहात गर्दी टाळा, योग्य ठिकाणाची निवड करा आणि इतर भक्तांचा आदर करा. सजावटीच्या वस्तूंची योग्य विल्हेवाट लावा आणि पर्यावरणाची काळजी घ्या. विसर्जनाच्या वेळी योग्य कपडे आणि पादत्राणे वापरा, तसेच मुलांवर लक्ष ठेवा..Ganesh Visarjan 2025 Health Precautions: गणेशोत्सवाचा सण संपुर्ण देशभरात तसेच परदेशात मोठ्या उत्सहात साजरा केला जातो. सर्वत्र उत्साह आणि आनंद घेऊन आलेल्या गणरायाला वाजत- गाजत निरोप देण्यासाठी अवघे दोन दिवस राहिले आहे. यंदा 6 सप्टेंबरला गणेश विसर्जन केले जाणार आहे. गणेश विसर्जनाच्या उत्साहात आरोग्यकडे दुर्लक्ष करू नका. गणपती निघाले गावाला..चैन पडेना आम्हाला अशी भावना भाविकांची झाली असली तरी विघ्नहर्त्याच्या विसर्जन मिरवणूकीत कोणतेही विघ्न येऊ नये यासाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या. .योग्य ठिकाणी निवड करावीगणरायाच्या मुर्तीचे विसर्जन करण्यापुर्वी योग्य जागेची निवड करावी. गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा. इतरांचा आदर करागणेश विसर्जनासाठी सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यावर इतर भक्त आणि सहभागी झालेल्या लोकांचा विचार आणि आदर करावा. सजावटीच्या समानांची योग्य विल्हेवाटगणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे विसर्जन करतांना अर्पण केलेले फुल किंवा इतर सजावटीच्या साहित्यांचे योग्यरित्या विल्हेवाट लावावी. यामुळे जलप्रदुण होणार नाही. .पाण्याची खोली लक्षात घ्यावीबाप्पाच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यापूर्वी पाण्याची खोली आणि प्रवाह तपासावा. नंतरच पाण्यात विसर्जनासाठी उतरावे. पर्यावरणाची काळजी घ्यावीगणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना पर्यावरणाची काळजी लक्षात ठेवावी. सजावटीचे रासायनिक वस्तू किंवा इतर पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या वस्तूंना आधीच वेगळे काढून ठेवावे. .गणेश मुर्तीची काळजीगणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना मूर्तीची काळजी घ्यावी. गणपती बाप्पाची मूर्ती तुटणे किंवा नुकसान होण्यापासून बचाव करण्यासाठी मूर्ती योग्यरित्या न्यावी आणि पाण्यात नीट विसर्जन करावे.योग्य कपडे घालावेगणरायाला निरोप देण्यासाठी घराबाहेर जाताना योग्य आणि आरामदायी कपडे घालावे. तसेच योग्य पादत्राणाचा वापर करावा. कारण खुप जास्त चालावे लागू शकते. तसेच विसर्जनात खुप चालल्याने पायांना वेदना होणार नाही..स्थानिक मार्गदर्शक सुचनांचे पालनतुम्ही ज्या ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यासाठी जात असाल तेथील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे.स्वच्छतेची काळजी घ्यावीगणपती बाप्पाच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना आणि केल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावे. यामुळे तुम्हाला कोणताही संसर्गजन्य आजार होणार नाही.मुलांवर लक्ष ठेवावेगणपती बाप्पाच्या विसर्जनाला लहान मुले सोबत असतील तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे. लहान मुलांंना पाण्यावर जाऊ देऊ नका..गणपती विसर्जनात सहभागी होताना आरोग्याची काळजी का घ्यावी? गणपती विसर्जनादरम्यान गर्दी, पाण्याचा संपर्क आणि थकवा यामुळे आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. योग्य खबरदारी घेतल्याने रोगराई, दुखापत आणि थकवा टाळता येतो, ज्यामुळे उत्सवाचा आनंद सुरक्षितपणे घेता येतो..विसर्जनादरम्यान कोणत्या आरोग्यविषयक खबरदारी घ्याव्यात?मास्क आणि सॅनिटायझर वापरावे, स्वच्छ पाणी प्यावे, हलके आणि आरामदायी कपडे घालावेत, पाण्यातील रसायनांपासून त्वचेचे संरक्षण करावे आणि गर्दीच्या ठिकाणी मास्क घालून सुरक्षित अंतर ठेवावे. .विसर्जनाच्या गर्दीत थकवा किंवा आजार टाळण्यासाठी काय करावे?पुरेशी झोप घ्यावी, हायड्रेटेड राहण्यासाठी पाणी आणि पौष्टिक आहार घ्यावे, सूर्यप्रकाशापासून संरक्षणासाठी टोपी किंवा छत्री वापरावी आणि लांब वेळ उभे राहण्याने थकवा येऊ नये म्हणून विश्रांती घ्यावी. .विसर्जनादरम्यान पाण्यामुळे होणाऱ्या संसर्गापासून कसे वाचावे?पाण्यात उतरण्यापूर्वी त्वचेवर मॉइश्चरायझर किंवा तेल लावावे, स्वच्छ कपडे वापरावे, पाण्यातून बाहेर पडल्यानंतर त्वचा स्वच्छ धुवावी आणि कोरडी करावी. डोळे आणि तोंडाला पाण्याचा स्पर्श होऊ देऊ नये..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.