Ganesh Chaturthi 2025: माझा बाप्पा किती गोड दिसतो..! बाप्पांच्या भक्तीगीतांनी बनवा व्हायरल Instagram Reels

गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात जल्लोष सुरू झाला आहे. बाप्पाच्या स्वागतासाठी सजावटीच्या वस्तू आणि गाण्यांनी बाजारपेठा सजल्या आहेत. सोशल मिडियावर बाप्पासोबतचे फोटो आणि रिल्स व्हायरल करण्यासाठी 'गजानना', 'देवा श्रीगणेशा' यांसारखी गाणी वापरून अधिक लाइक्स मिळवता येतील..Tips for creating Ganesh Utsav Instagram Reels: "गणपती बाप्पा मोरया,मंगलमूर्ती मोरया...!" बाप्पांच्या स्वागतासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रात आनंदात आणि जल्लोषात घरोघरी तयारी सुरू झाली आहे. बाजारपेठा देखील सजावटीच्या वस्तू, गणेश मूर्ती, मिठाई यासारख्या अनेक गोष्टींनी सजल्या आहेत. भाद्रपद महिन्यातील शुल्क पक्षातील चतुर्थीला "गणेश चतुर्थी" साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात या चतुर्थीला खुप महत्व आहे. या दिवशी गणपतीची बाप्पांची मूर्ती घरी आणून मनोभावे पूजा केली जाते. .यंदा गणेशोत्सव 27 सप्टेंबरला साजरा केला जाणार आहे. गणेश चतुर्थीलाच्या दिवशी लोक मोठ्या थाटामाटात बाप्पाला घरी आणतात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात प्रतिष्ठापना करतात.गणेशोत्सवादरम्यान अनेक लोक सोशल मिडियावर लाडक्या बाप्पासोबत फोटो, व्हिडिओ आणि रिल्स पोस्ट करतात. तुम्हालाही तुमचे बाप्पासोबतचे फोटो आणि रिल्स व्हायरल करायचे असतील कर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आम्ही तुम्हाला गणेशोत्सवाचे फोटो आणि रिल्सला अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त लाइक्स कसे मिळवता येतील याबद्दल सोप्या टिप्स सांगणार आहोत..पुढील लोकप्रिय गाणी वापरू शकताआला रे आला गणपती आला'डॅडी' या चित्रपटातील हे गाणं आहे. हे गाणे दरवर्षी गणेशोत्सावा दरम्यान वाजवले जाते. हे गाणं तुम्ही बाप्पासोबतच्या फोटोला किंवा रिल्सला लावू शकता. गजाननासंजय लीला भन्साळी यांच्या 'बाजीराव मस्तानी' या चित्रपटात सुखविंदर सिंग यांनी हे भक्तिगीत गायले आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग, दीपिका पदुकोण आणि प्रियांका चोप्रा मुख्य भूमिकेत आहेत. गजानना हे गाणं फोटो आणि रिल्सला लावून सोशल मिडियावर पोस्ट करू शकता. बाप्पाबँजो चित्रपटातील या गाण्यात मुख्य भूमिकेत अभिनेता रितेश देशमुख आहे. या गाण्याचा सर्वात चांगला भाग म्हणजे रितेशच्या तळहातावर साकारलेला गणपती. ही सुंदर रचना विशाल-शेखर यांनी तयार केली असून अमिताभ भट्टाचार्य यांनी गीते लिहिली आहेत. हे गाणे रॉक अँथम म्हणून डिझाइन केलेल्या भजनासारखे आहे. हे गाणे तुमच्या सणाचा आनंद द्विगुणित करेल. साडा दिल भी तू ABCD या चित्रपटामधील हे गणपतीवर आधारित गाणं आहे. हे गाणं खुप दमदार आणि उत्साह वाढवणारे आहे. हे गाणं बाप्पाच्या रिल्सला लावून पोस्ट केल्यास लाइक्सचा नक्कीच वर्षाव होईल. देवा श्रीगणेशासोशल मिडियावर बाप्पासोबतचे फोटो आणि रिल्स व्हायरल करायचे असेल तर "अग्निपथ" या चित्रपटामधील "देवा श्रीगणेशा" हे भक्तिमय गाणं लावू शकता. हे गाणे संगीत क्षेत्रातील सर्वात लोकप्रिय जोडी अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केले आहे. तसेच या चित्रपटात हृतिक रोशन मुख्य भूमिकेत आहे..गणेशोत्सवासाठी पुढील हॅशटॅग वापरू शकता#ganeshchaturthi #ganeshchaturthispecial #ganeshchaturthi2024 #ganeshsongs #lordganesh #ganpatibappa #ganesha #ganeshustav #Ganpatifestival #ganpatibappamorya.बाप्पासाठी हटके कॅप्शन लिहू शकतागणेशोत्सवानिमित्त रोज १० दिवस नवीन फोटो आणि रिल्स व्हायरल होण्यासाठी गणपती गाण्यामधील दोन ओळी किंवा एखादा शब्द कॅप्शनमध्ये लिहू शकता. जसे की "गणपती बाप्पा मोरया", "माझा बाप्पा किती गोड दिसतो", "विघ्नहर्ता" यासारखे शब्द वापरू शकता. यामुळे तुमचा फोटो आणि व्हिडिओवर यूजर्स थांबतील. यासाठी तुम्ही गुगलवर देखील गणरायाचे कोट्स, गाणी, भजन किंवा स्त्रोत्र श्लोक शोधु शकता. वरील टिप्स वापरून गणेशोत्सवाचा सण अधिक खास बनवू शकता..गणेश चतुर्थी २०२५ साठी Instagram Reels साठी कोणती गाणी निवडावी?उत्तर: "सुखकर्ता दुखहर्ता", "गणपती बाप्पा मोरया" आणि "जय गणेश जय गणेश" ही गाणी रील्ससाठी उत्तम आहेत. .बाप्पांच्या रील्सला व्हायरल कसे बनवावे?उत्तर: बाप्पांच्या मूर्तीचे सुंदर व्हिज्युअल्स, भक्तीमय गाणी आणि ट्रेंडिंग हॅशटॅग्स वापरा. .गणपतीच्या रील्ससाठी कोणते हॅशटॅग्स वापरावे?उत्तर: #GaneshChaturthi2025, #BappaMorya, #GanpatiBappa आणि #GaneshUtsav2025 यांसारखे हॅशटॅग्स प्रभावी आहेत. .Instagram Reels साठी गाणी कशी मिळवावी?उत्तर: इन्स्टाग्राम म्युझिक लायब्ररी किंवा यूट्यूबवरून भक्तीगीते डाउनलोड करून रील्ससाठी वापरा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..