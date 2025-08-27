PMPML Update : ‘पीएमपी’च्या ७८८ अतिरिक्त बस, भाविकांची सोय; विशेष बसचा दर्जा असल्याने तिकिटात १० रुपयांची वाढ

Ganesh Chaturti Festival

Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवात पुणे व उपनगरातील भाविकांसाठी पीएमपी प्रशासनाने ७८८ ‘यात्रा स्पेशल’ बसगाड्यांची व्यवस्था केली असून, प्रवाशांसाठी ही सेवा रात्री १२ पर्यंत उपलब्ध असेल.
Updated on

पुणे : गणेशोत्सवासाठी ‘पीएमपी’ प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त बससेवेचे नियोजन केले आहे. २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या काळात टप्प्याटप्प्याने  ७८८ अतिरिक्त बसगाड्या धावणार आहेत. ही बससेवा रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे पुणे व उपनगरांतून गणेशोत्सव पाहण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होणार नाही. मात्र, याअतिरिक्त बसगाड्यांना विशेष दर्जा दिला असल्याने दुपारच्या सत्रानंतर या बसमधून प्रवास करताना प्रवाशांना १० रुपये अधिकचे मोजावे लागणार आहेत. 

