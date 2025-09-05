Ganesh Chaturthi Festival

Ganpati Visarjan : गणेश विसर्जनासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त; तीन हजार ९५९ मंडळांच्या गणपतींचे होणार विसर्जन

पुणे शहरात यंदा मानाचे आणि महत्वाच्या गणपतींसह तीन हजार ९५९ मंडळांच्या गणपतींचे विसर्जन होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - गणेशोत्सवाची सांगता सहा सप्टेंबर रोजी भव्य विसर्जन मिरवणुकीने होणार आहे. शहराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त करून देणाऱ्या या मिरवणुकीसाठी सुमारे आठ हजार पोलिसांचा अभूतपूर्व बंदोबस्त तैनात केला असून, कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे.

