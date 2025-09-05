Ganpati Visarjan : गणेश विसर्जनासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त; तीन हजार ९५९ मंडळांच्या गणपतींचे होणार विसर्जन

पुणे - गणेशोत्सवाची सांगता सहा सप्टेंबर रोजी भव्य विसर्जन मिरवणुकीने होणार आहे. शहराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त करून देणाऱ्या या मिरवणुकीसाठी सुमारे आठ हजार पोलिसांचा अभूतपूर्व बंदोबस्त तैनात केला असून, कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे. .यंदा मानाचे आणि महत्वाच्या गणपतींसह तीन हजार ९५९ मंडळांच्या गणपतींचे विसर्जन होणार आहे. मुख्य मिरवणुकीचा मार्ग शहरातील विविध भागातून जात खंडोजीबाबा चौक, नटेश्वर घाट येथे संपेल. याशिवाय शहरातील दीडशेहून अधिक घाटांवर विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..गणेश विसर्जन सुरळीत होण्यासाठी पोलिस आयुक्त, सहआयुक्त, चार अतिरिक्त आयुक्त, १२ पोलिस उपायुक्त, ३३ सहाय्यक आयुक्त, १४१ पोलिस निरीक्षक, ५५८ उपनिरीक्षक, सहा हजार ४४३ पोलिस अंमलदार, अकराशे होमगार्ड, एक एसआरपीएफ कंपनी, १४ क्युआरटी पथके, ४६ स्ट्रायकींग फोर्स आणि सात बीडीडीएस पथके तैनात करण्यात आली आहेत..याशिवाय फरासखाना पोलिस हद्दीत २० ठिकाणी वॉच टॉवर उभारण्यात आले आहेत. मिरवणूक मार्गांवर पोलिस मदत केंद्र उभारले असून, अधिकारी, महिला अंमलदार व स्वयंसेवक नियुक्त केले आहेत..शहरातील ९३ अतिसंवेदनशील, १०२ संवेदनशील मंडळे आणि ८० गर्दीची ठिकाणे याठिकाणी विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हॅनची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. मिरवणुकीच्या दिवशी मेट्रो स्थानकांवरही अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शनिवारी (ता. ६) रात्री १२ पर्यंत ध्वनीवर्धक वापरण्याची परवानगी दिली आहे. यादिवशी पुणे जिल्ह्यात मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.