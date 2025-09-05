Ganesh Chaturthi Festival

Ganpati Visarjan Rally : विसर्जन मिरवणूक वेळेत पूर्ण करणार! पुण्यातील मानाच्या गणेश मंडळांची ग्वाही

गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत मुख्य विसर्जन मार्गावरील बेलबाग चौकातून मानाचे गणपती दुपारी १२. ३० पूर्वी तर लोकमान्य टिळक चौकातून सायंकाळी ४ पर्यंत रवाना होतील.
pune ganpati visarjan
pune ganpati visarjansakal
मंगेश कोळपकर (mangesh.kolapkar@esakal.com)
पुणे - गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत मुख्य विसर्जन मार्गावरील बेलबाग चौकातून मानाचे गणपती दुपारी १२. ३० पूर्वी तर लोकमान्य टिळक चौकातून सायंकाळी ४ पर्यंत रवाना होतील, अशी ग्वाही मानाच्या गणपती मंडळांनी शुक्रवारी दिली. सर्व गणेश मंडळांच्या सहकार्यातून मुख्य विसर्जन मिरवणूक गेल्यावर्षीच्या तुलनेत किमान ३ तास लवकर पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

pune
Ganapti Visarjan

