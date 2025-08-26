Ganesh Chaturti Festival

Shri Barabhai Ganpati : पेशवेकालीन परंपरेचे प्रतीक! श्री बाराभाई गणपती; १३५ वर्षांची अखंड मानाची परंपरा अकोल्यात आजही सुरू

अकोल्यातील जुने शहर परिसरातील श्री बाराभाई गणपती हे नाव घेताच अकोल्यातील सर्वांत मानाचा गणपती डोळ्यासमोर उभा राहतो.
Shri Barabhai Ganpati
Shri Barabhai Ganpatisakal
योगेश फरपट
Updated on

अकोला - अकोल्यातील जुने शहर परिसरातील श्री बाराभाई गणपती हे नाव घेताच अकोल्यातील सर्वांत मानाचा गणपती डोळ्यासमोर उभा राहतो. पेशवेकालीन परंपरेशी निगडित असलेल्या या गणपतीचे महत्त्व केवळ अकोल्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण विदर्भात या गणपतीला मानाचे स्थान आहे.

Loading content, please wait...
Akola
festival
culture
Celebration
Ganeshotsav
Tradition
ganesh chaturthi festival

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com