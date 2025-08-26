Shri Barabhai Ganpati : पेशवेकालीन परंपरेचे प्रतीक! श्री बाराभाई गणपती; १३५ वर्षांची अखंड मानाची परंपरा अकोल्यात आजही सुरू

अकोला - अकोल्यातील जुने शहर परिसरातील श्री बाराभाई गणपती हे नाव घेताच अकोल्यातील सर्वांत मानाचा गणपती डोळ्यासमोर उभा राहतो. पेशवेकालीन परंपरेशी निगडित असलेल्या या गणपतीचे महत्त्व केवळ अकोल्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण विदर्भात या गणपतीला मानाचे स्थान आहे..विसर्जन मिरवणुकीत सर्वप्रथम पूजला जाणारा हा गणपती आजही भक्तांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू ठरतो. बाराभाई गणपतीचे विधिवत पूजन, आरती, आणि दर्शनानंतरच अकोल्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होते. ही परंपरा आजही अखंडपणे चालू आहे.श्री बाराभाई गणपतीच्या स्थापनेविषयी ठोस नोंद मिळत नसली तरी, सध्याचे अध्यक्ष धर्मनाथ एकनाथ इंगळे यांच्या मते, हा गणपती पेशवेकालीन 'बाराभाई' कारस्थानाशी निगडित असावा, आणि म्हणूनच त्याला "बाराभाई गणपती" हे नाव प्राप्त झाले असावे. इंगळे कुटुंब या गणपतीचे परंपरागत प्रमुख असून, कोणत्याही प्रकारची वर्गणी गोळा न करता दरवर्षी उत्सव साजरा केला जातो..सार्वजनिक उत्सव मंदावू लागल्याने, संस्थापक अध्यक्ष कै. भगवानराव इंगळे यांनी गणपतीचा उत्सव स्वतःच्या घरी साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर इंगळे कुटुंबाने ही सेवा अखंडपणे चालवली आहे. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव परंपरेत श्री बाराभाई गणपती विसर्जन मिरवणुकीत प्रथम स्थानावर विराजमान झाला.त्या काळात ब्रिटिश राजवटीत मिरवणूक काढणे म्हणजे धाडसी पाऊल होते. परधर्मीयांच्या सहकार्याने ही परंपरा शांततेत पार पाडली गेली. १८९० पासून सुरू झालेली ही परंपरा आजही उत्साहात सुरू आहे..श्री बाराभाई गणपतीची मूर्ती गेल्या शंभराहून अधिक वर्षांपासून तीच आहे. जुनी मूर्ती विसर्जित केली जात नाही. पूजेच्या मूर्तीचे मात्र दरवर्षी विसर्जन केले जाते. मूर्ती निर्मितीचे कार्य एकेकाळी ओंकारराव मोरे ठाकूर यांच्याकडे होते; त्यांच्या निधनानंतर नवीन मूर्ती निर्माण झाली नाही.गणपतीची पालखी वाहणारे भोईराज समुदाय आजही पिढ्यानपिढ्या सेवा बजावतात. त्यांचे मानधन म्हणजे गणपतीच्या गळ्यातील हार आणि एक नारळ तेवढेच. उमरी आणि विझोरा येथील दिंडी देखील मानाच्या परंपरेत सहभागी होत, सेवा भावाने गणपती चरणी नतमस्तक होतात..श्रद्धा, नवस आणि मानअकोल्यातील जनतेला श्री बाराभाई गणपतीविषयी अपार श्रद्धा आहे. अनेक भक्त नवस बोलतात, साकडे घालतात आणि इच्छापूर्तीच्या आशेने या गणपतीच्या दर्शनाला येतात. श्री बाराभाई गणपती हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून परंपरा, श्रद्धा आणि सामाजिक ऐक्याचे जिवंत प्रतीक आहे अशी प्रतिक्रिया धर्मनाथ एकनाथ इंगळे (अध्यक्ष) यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.