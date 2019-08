दगडूशेठ गणपती मंदिराबाबत 'या' आहेत पाच खास गोष्टी

दरवर्षी येणाऱ्या 10 दिवसांच्या गणेशोत्सवाची तयारी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात पाच महिने आधीपासून करण्यास सुरवात होते. कुली’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांना जीवघेणा अपघात झाला होता. त्यावेळी जया बच्चन यांनी दगडूशेठ गणपतीचे दर्शन घेऊन नवस केला होता. सुखरूप बरे झाल्यानंतर अमिताभ आणि जया बच्चन यांनी सोन्याचे कान अर्पण केले होते. चैत्रमासातील कृष्णपक्षात जी चतुर्थी येते त्याच्या दुसऱ्या दिवशी येणाऱ्या पंचमीला गणेश मुर्तीला चंदन लेप लावला जातो. या महिन्यात विविध जातीच्या फुलांचा उपयोग गणेश मुर्तीच्या अभिषेकावेळी केला जातो. गेल्या पंचमीला मंदिरात पाच हजार फुलांची आरास करण्यात आली होती. दरवर्षी येणाऱ्या 10 दिवसांच्या गणेशोत्सवाची तयारी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात पाच महिने आधीपासून करण्यास सुरवात होते. भारतातल्या प्राचीन मंदिराचे देखावे उभारणं हे या मंडळाचं वैशिष्ट्य आहे. ज्या लोकांना दूरवरच्या तीर्थक्षेत्राला जाणं होत नाही त्या लोकांना ती मंदिर बघायला मिळावीत हा मंडळाचा उद्देश आहे. प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिराची प्रतिकृती यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी उभारली जातेय. प्रसिद्ध कलाकार विवेक खटावर गेल्या अनेक वर्षांपासून हा देखावा साकारण्याचं काम करत असतात. ऋषीपंचमीला दगडूशेठ गणपती समोर होणारे महिलांचे सामुहिक अथर्वशीर्ष पठण हा या मंडळाचा आणखी एक लक्षवेधी उपक्रम आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून हा उपक्रम सुरू आहे. मागील वर्षी यात 27 हजार महिलांनी सहभाग घेतला होता.

Web Title: 5 things you should know about Dagdusheth Ganpati on Pune