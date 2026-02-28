Bizouli Holi: रंग विसरा, इथे चालतात शस्त्रे! अणकुचीदार हत्यारांनी टोचून घेतात शरीर; ५०० वर्षांची ही परंपरा पाहून उडेल तुमची झोप

गुलाल आणि रंगांची उधळण असलेली होळी तुम्ही पाहिली असेल, पण उत्तर प्रदेशात एका ठिकाणी अशी होळी खेळली जाते जिथे रंग नाही तर अणकुचीदार शस्त्रे चालतात. मेरठमधील बिजौली गावात ही थरारक परंपरा गेल्या ५०० वर्षांपासून जोपासली जात आहे..मेरठच्या बिजौली गावात साजरी होणारी ही होळी पाहण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी जमते. याला 'तख्त यात्रा' असे म्हटले जाते. या परंपरेत गावातील तरुण आपल्या शरीराच्या विविध भागांत अणकुचीदार लोखंडी सळ्या आणि शस्त्रे टोचून घेतात. हे दृश्य पाहून कोणाच्याही अंगावर काटा येईल, पण इथल्या लोकांची श्रद्धा या शस्त्रांपेक्षाही मोठी आहे..का सुरू झाली ही परंपरा?स्थानिक लोकांच्या मते, ५०० वर्षांपूर्वी या गावात अकाल मृत्यू आणि अनेक संकटांनी थैमान घातले होते. त्यावेळी राजा रणविजय सिंह यांच्या काळात बाबा गंगापुरी नावाचे एक तपस्वी संत गावात आले. त्यांनी गावाला संकटातून वाचवण्यासाठी ही 'तख्त परंपरा' सुरू करण्याचा सल्ला दिला. तेव्हापासून आजपर्यंत ही परंपरा न चुकता पाळली जाते..शरीरातून आरपार घुसवतात सळ्या!या यात्रेमध्ये तरुण देवादिकांची वेशभूषा करून एका मोठ्या लाकडी तख्तावर उभे राहतात. विशेष म्हणजे, हे तरुण आपल्या गालातून, हातांतून किंवा शरीराच्या इतर भागांतून लोखंडी अणकुचीदार वस्तू आरपार टोचून घेतात. आश्चर्य म्हणजे, एवढे झाल्यानंतरही कोणालाही जखम होत नाही किंवा रक्त येत नाही, असा दावा गावकरी करतात. ही सर्व 'बाबांची कृपा' असल्याचे ते मानतात..Crime: धक्कादायक! अनेक तरुणींसोबत तब्बल लग्नाची रात्र ५५ वेळा साजरी; वधूसोबत नको ते कृत्य, एका वराची हादरवणारी कथा .प्रशासनाचाही असतो मोठा बंदोबस्तही यात्रा पूर्ण गावात फिरवली जाते आणि बाबांच्या समाधीपाशी जाऊन तिचा समारोप होतो. या अनोख्या होळीसाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीसही विशेष सुरक्षा पुरवतात. गावावर कोणतेही संकट येऊ नये आणि सर्वजण सुखी राहावेत, या भावनेने ही थरारक होळी दरवर्षी साजरी केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.