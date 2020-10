'अभिनंदनला सोडा नाहीतर भारत हल्ला करेल'; पाकिस्तानला होती भीती

इस्लामाबाद- भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानमधून सोडण्यात आले होते. परंतु, अजूनही त्यावरुन पाकिस्तानमध्ये राजकारण सुरु आहे. आता पाकिस्तानचे खासदार अयाज सादिक यांनी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्यावर आरोप केले आहेत. भारत पाकिस्तानवर हल्ला करणार आहे त्यामुळे अभिनंदन यांना सोडणे गरजेचे होते, असा दावा शाह यांनी केला होता, असे अयाज सादिक यांनी म्हटले आहे.

खासदार अयाज सादिक संसदेत म्हणाले की, शाह महमूद कुरेशी त्या बैठकीत होते. ज्यात इम्रान खान यांनी येण्यास नकार दिला होता. कुरेशींचे पाय कापत होते. त्यांना दरदरुन घाम फुटला होता. आता अभिनंदला परत जाऊ द्या कारण भारत रात्री नऊ वाजता पाकिस्तानवर हल्ला करत आहे, असे कुरेशी म्हणाले होते. त्याचबरोबर त्यांनी कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी आम्ही अध्यादेश घेऊन आलो नव्हतो. या सरकारने एक-दोन महिने अध्यादेश लपवून ठेवला होता, असा आरोप केला.

"India is going attack Pakistan at 9pm if we don't release Abhinandan," foreign minister Qureshi told the opposition leaders.

So was it 9pm PST or IST? pic.twitter.com/8f1tkLkypK

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) October 28, 2020