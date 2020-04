नवी दिल्ली : हॉलिवूडमधील लोकप्रिय जेम्स बॉण्ड सीरिजमधील बॉण्डगर्ल ऑनर ब्लॅकमॅन यांनी घेतला जगाचा निरोप घेतला आहे. त्यांचे वयाच्या ९४ व्या वर्षी निधन झाले. हॉलिवूडमध्ये सर्वात जास्त लोकप्रिय जेम्स बॉण्ड या व्यक्तिरेखेवर आधारित अनेक चित्रपट आणि सीरिजची निर्मिती करण्यात आली. या सीरिजमधील जेम्स बॉण्ड हे पात्र जसं प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतं. त्याचप्रमाणे यातील बॉण्डगर्लची देखील चाहत्यांमध्ये क्रेझ होती.

बॉण्डगर्लच्या चाहत्यांसाठी ही अत्यंत वाईट बातमी आहे. जेम्स बॉण्ड सीरिजमधील गोल्डफिंगर यातील बॉण्ड गर्ल अभिनेत्री ऑनर ब्लॅकमॅन हिचं आज निधन झाले आहे. त्यांचे निधन वृद्धापकाळामुळे झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. ऑनर यांच्या निधनाची माहिती समजात त्यांच्या जगभरातील चाहत्यांवर शोककळा पसरली आहे. याबाबतचे ट्विट जेम्स बॉण्ड या ट्विचर अकाउंटवरूनही करण्यात आले आहे.

“Today we mark the passing of a film icon, Honor Blackman who shall forever be remembered as Pussy Galore in Goldfinger. She was an extraordinary talent and a beloved member of the Bond family. Our thoughts are with her family at this time.” Michael G. Wilson and Barbara Broccoli pic.twitter.com/pXnidipKLJ

— James Bond (@007) April 6, 2020