Bomb Threat: एकसोबतच 16 विमानांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; हवेतच बदलले मार्ग.. बचावासाठी पाठवले फायटर जेट्स

युरोपच्या आकाशात अचानक खळबळ उडवून देणारी घटना घडली. पोलंड, फ्रान्स, इटली आणि झेक प्रजासत्ताकच्या तब्बल १६ विमानांना एकाच वेळी बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याने संपूर्ण युरोप हादरलं. या भीतीपोटी अनेक विमानांचे मार्ग हवेतच बदलण्यात आले, तर काहींचे आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली होती की विमानांच्या सुरक्षेसाठी आकाशात लढाऊ विमाने तैनात करावी लागली..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.पोलंडच्या 'एलओटी' एअरलाइन्सच्या दोन विमानांना अशा धमक्या आल्या, ज्यामध्ये वॉर्साहून ब्रुसेल्सला जाणाऱ्या विमानाचे तातडीने सुरक्षित लँडिंग करण्यात आले, तर पॅरिसला जाणारे दुसरे विमान उड्डाणापूर्वीच थांबवून प्रवाशांना इतर विमानात हलवण्यात आले. याशिवाय झेक प्रजासत्ता येथे येणाऱ्या चार वेगवेगळ्या विमानांसह बल्गेरिया, फ्रान्स आणि इटलीच्या उड्डाणांनाही अशाच धमक्या मिळाल्या..विमानतळांवर तातडीने आपत्कालीन प्रोटोकॉल लागू करून प्रत्येक विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली; सुदैवाने तपासादरम्यान कोणत्याही विमानात स्फोटके किंवा संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच मंगळवारीही अशाच प्रकारे किमान ७ विमानांना आणि एका क्रूझ जहाजाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती..Gangapur News: अंगणवाडी सेविका अंजली तूपलोंढे यांच्या निधनाने हळहळ; आमदार प्रशांत बंब यांनी कुटुंबीयांचे घरी जाऊन केले सांत्वन.या सर्व घडामोडींनंतर युरोपीय सुरक्षा यंत्रणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून, पाश्चात्य अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणाला 'हायब्रिड ऑपरेशन्स' आणि अंतर्गत तोडफोडीचे षड्यंत्र मानत आहेत. यामागे थेट रशिया आणि इराणचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. तरी दोन्ही देशांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.