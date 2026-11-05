ग्लोबल

Bomb Threat: एकसोबतच 16 विमानांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; हवेतच बदलले मार्ग.. बचावासाठी पाठवले फायटर जेट्स

16 European Flights Bomb Threat: विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच मंगळवारीही अशाच प्रकारे किमान ७ विमानांना आणि एका क्रूझ जहाजाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती.
Airlines bomb hoax

Airlines bomb hoax

esakal

संतोष कानडे
Updated on

युरोपच्या आकाशात अचानक खळबळ उडवून देणारी घटना घडली. पोलंड, फ्रान्स, इटली आणि झेक प्रजासत्ताकच्या तब्बल १६ विमानांना एकाच वेळी बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याने संपूर्ण युरोप हादरलं. या भीतीपोटी अनेक विमानांचे मार्ग हवेतच बदलण्यात आले, तर काहींचे आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली होती की विमानांच्या सुरक्षेसाठी आकाशात लढाऊ विमाने तैनात करावी लागली.

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