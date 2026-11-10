ग्लोबल

2026 ठरू शकते सर्वात उष्ण वर्ष, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान संघटनेचा इशारा; एल निनोमुळे तापमानात आणखी वाढ होण्याचा इशारा

2015 ते 2026 हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक उष्ण 12 वर्षांचा कालावधी ठरण्याची शक्यता, समुद्राचे तापमान आणि समुद्रपातळीतही विक्रमी वाढ; 1993 पासून समुद्रपातळीत सर्वाधिक वाढ.
2026 Could Be One of the Hottest Years on Record, UN Weather Agency Warns

2026 Could Be One of the Hottest Years on Record, UN Weather Agency Warns

esakal

Ankur Nikam
Updated on

जगभरात वाढत असलेल्या तापमानामुळे 2026 हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उष्ण वर्षांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. तुर्कियेतील अंताल्या येथे सुरू असलेल्या COP31 हवामान परिषदेदरम्यान 9 नोव्हेंबर रोजी संघटनेने 'स्टेट ऑफ द क्लायमेट अपडेट 2026' हा अहवाल प्रसिद्ध केला.

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