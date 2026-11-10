2026 ठरू शकते सर्वात उष्ण वर्ष, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान संघटनेचा इशारा; एल निनोमुळे तापमानात आणखी वाढ होण्याचा इशारा

जगभरात वाढत असलेल्या तापमानामुळे 2026 हे वर्ष आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उष्ण वर्षांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) याबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. तुर्कियेतील अंताल्या येथे सुरू असलेल्या COP31 हवामान परिषदेदरम्यान 9 नोव्हेंबर रोजी संघटनेने 'स्टेट ऑफ द क्लायमेट अपडेट 2026' हा अहवाल प्रसिद्ध केला..या अहवालानुसार, 2015 ते 2026 हा 12 वर्षांचा कालावधी नोंदवलेल्या इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण कालावधी ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच 2023, 2024, 2025 आणि 2026 ही चार वर्षे आतापर्यंतच्या सर्वाधिक उष्ण वर्षांच्या यादीत पहिल्या चार स्थानांवर असतील. यामध्ये 2024 हे वर्ष सध्या सर्वाधिक उष्ण ठरले आहे.जानेवारी ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जागतिक सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळातील (1850 ते 1900) सरासरी तापमानापेक्षा सुमारे 1.47 अंश सेल्सिअस अधिक नोंदवले गेले..Global Warming: जागतिक तापमानवाढीचा वेग दुप्पट; पृथ्वीच्या तापमानात दशकात 0.35 अंशांनी वाढ.जागतिक तापमानवाढीमागे प्रामुख्याने मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूसारख्या जीवाश्म इंधनांच्या वापरामुळे वातावरणात हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढत आहे. हे वायू वातावरणातील उष्णता अडकवून ठेवतात आणि त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढते..याशिवाय, सध्या विकसित होत असलेल्या एल निनोमुळे तापमानवाढीचा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एल निनो ही प्रशांत महासागराच्या काही भागांतील पाण्याचे तापमान असामान्यपणे वाढल्यामुळे निर्माण होणारी नैसर्गिक हवामान प्रक्रिया आहे. यामुळे वातावरणात अतिरिक्त उष्णता निर्माण होते आणि जगभरातील हवामानाच्या पद्धतींवर परिणाम होतो..NASA च्या उपग्रहातून भारतातील प्रदूषणाचे भीषण चित्र; संपूर्ण गंगेच्या मैदानावर धुरक्याची चादर.WMO च्या माहितीनुसार, ऑगस्टपासून एल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र झाला आहे. डिसेंबरपर्यंत तो अपवादात्मक पातळीवर पोहोचू शकतो. त्याचे परिणाम 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता असून, पुढील वर्षी जागतिक तापमानात आणखी वाढ होऊ शकते..जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम केवळ वातावरणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अहवालानुसार, सलग दहाव्या वर्षी महासागरांमधील उष्णतेने नवा विक्रम नोंदवला आहे. तसेच 1993 मध्ये उपग्रहाद्वारे समुद्रपातळीची मोजणी सुरू झाल्यापासून समुद्राची पातळी आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचली आहे..Research Funding: पुणे-मुंबईसह देशातील संशोधकांना मोठी संधी; युरोपचे ९३.५ अब्ज युरोचे दार उघडणार!.महासागर वाढती उष्णता शोषून घेत असल्यामुळे समुद्राचे पाणी प्रसरण पावते. त्याचबरोबर हिमनद्या आणि बर्फाच्या मोठ्या थरांचे वितळणे सुरू असल्याने समुद्रात अतिरिक्त पाणी मिसळत आहे. यामुळे किनारपट्टीवरील भागांमध्ये पूरस्थितीचा धोका वाढत असून, तेथील नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..वाढत्या तापमानामुळे उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक घटनांची तीव्रता वाढत आहे. याचा थेट परिणाम शेती, अन्नपुरवठा, पाण्याची उपलब्धता आणि मानवी आरोग्यावर होत आहे. हवामानातील या बदलांमुळे जगातील अनेक देशांसमोर अन्न आणि पाणी सुरक्षेचे आव्हान निर्माण होत आहे.COP31 परिषद सुरू होत असतानाच WMO ने हा अहवाल प्रसिद्ध केला. संघटनेच्या महासचिव सेलेस्टे साउलो यांनी हवामानातील वाढत्या टोकाच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली. जग आता अधिक धोकादायक हवामान परिस्थितीकडे वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनीही सर्व देशांना हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वेगाने कमी करण्याचे आणि जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले. तसेच हवामान बदलांचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या विकसनशील आणि असुरक्षित देशांना अधिक आर्थिक मदत देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी विविध देशांनी केलेल्या हवामानविषयक घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याची गरज या अहवालातून पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. वाढते तापमान आणि एल निनोचा संभाव्य प्रभाव लक्षात घेता, आगामी काळात जगाला अधिक तीव्र हवामान बदलांचा सामना करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.