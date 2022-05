By

निसर्गाच्या अनेक किमया आपण पाहत असतो. कधी कधी कल्पनेपलीकडचे रहस्यही निसर्ग आपल्याला दाखवत असतो. अशातच रशियाच्या सायबेरियन भागात असंच एक रहस्य अनुभवाला मिळत आहे. याठिकाणी 282 फूट खोल एक खड्डा आहे, ज्याला लोक 'माउथ टू हेल' (Mouth to Hell) नावाने ओळखतात. हे एक रहस्यमय छिद्र असून दिवसेंदिवस याचा आकार वाढत जात असल्याने चिंतेचा विषय बनलाय. (282 foot deep crater spread around siberia in russia)

सायबेरियामध्ये 1980 मध्ये सर्वात प्रथम हा खड्डा निदर्शनास आला होता. याचा आकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने याला लोक नरकाचे द्वार म्हणतात.

हेही वाचा: समुद्राच्या तळाशी साखरेचे डोंगर; संशोधकांचा दावा

1980 मध्ये सर्वात प्रथम हा खड्डा निदर्शनास आल्यानंतर हा खड्डा दरवर्षी 20 ते 30 मीटर वाढत आहे. या वेगाने हा रशियातील परीसर आपल्या ताब्यात घेत आहे. जर अशीच वाढ होत असली तर आजुबाजूचा परीसर खड्ड्यात जाणार, अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

या खड्ड्यातून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून माती बाहेर पडते जी लाखो वर्षे जुनी असल्याचे सांगितले जात आहे. हे रशियातील सर्वात जुने खुले विवर असल्याचे बोलले जाते.

हेही वाचा: "एक पान उलटलं तर.."; IAS अधिकाऱ्याने लंडनमध्ये राहुल गांधींना सुनावलं

नरकाचा दरवाजा म्हणून ओळख असलेला हा परिसर १९६० मध्ये जंगले साफ केल्यानंतर आढळून आला. असं म्हणतात, पृष्ठभागाला उष्णता आणि सूर्यप्रकाश मिळाल्याने हा परिसर ढासळू लागला आणि खड्डा निर्माण झाला. सध्या हा खड्डा वाढत असल्याने नरकाचे द्वार वाढत असल्याची चर्चा जोरदार सुरू आहे.