VIDEO: पाच वर्षाच्या मुलाचा प्रताप; वर्दळीच्या ठिकाणी एकटाच चालवतोय Land Cruiser

मुलतान : पाकिस्तानमधील एक व्हिडीओ सध्या भलताच चर्चेत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक पाच वर्षाचा मुलगा एक स्पोर्ट युटीलीटी व्हेईकल चालवताना दिसत आहे. निव्वळ 27 सेंकदाच्या या व्हिडीओमध्ये हा चिमुरडा मुलगा काळ्या टोयोटा लँड क्रूझर V8 वाहनाचं स्टेअरिंग पकडून ती सुसाट चालवताना दिसत आहे. हा मुलहा पाकिस्तानातील मुलतानमधील बोसनमधल्या वर्दळीच्या ठिकाणी ही कार चालवताना दिसत आहे. एक चिमुरडा मुलतानमध्ये लँड क्रूझर चालवत आहे. त्याचे पाय तरी पेडल्सवर कसे पोहचत आहेत? असं या व्हिडीओच्या वर कॅप्शन देण्यात आलं आहे.

या व्हिडीओमध्ये हा मुलगा स्टेअरिंगसमोर उभा असलेला दिसत आहे. या कारमध्ये इतर कुणी मोठी जबाबदार व्यक्ती दिसून येत नाहीये. आश्चर्य म्हणजे या चिमुरड्याला कुठल्याही चौकात कुणाही ट्राफिक पोलिसाकडून थांबवलं गेल्याचं दिसत नाहीये. हा व्हिडीओ जितकं लोकांना आश्चर्यचकित करत आहे तितकंच त्याबाबत चिंताही व्यक्त केली जात आहे. इतका लहान चिमुरडा कुणाही जबाबदार व्यक्तीशिवाय इतकं मोठं वाहन इतक्या वर्दळीच्या ठिकाणी चालवत असेल तर ते चिंतेचं असल्याचं काहींनी म्हटलंय.

A small kid driving Landcruiser in Multan how’s his feet even touching pedals. Whose kid is this pic.twitter.com/h5AXZztnYb

— Talha (@talha_amjad101) January 26, 2021