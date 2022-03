व्हायग्रा घेऊन आला 81 वर्षाचा पती; पत्नीने नकार दिल्याने केले वार | Viagra

By

लग्नानंतर पती-पत्नी आपल्या जोडीदाराला खूश ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. पंरतु जगभरात काही जोडप्यांमध्ये किंवा त्यांच्या नात्यामध्ये अनेक विचित्र प्रकार घडत असतात. अनेकदा लोक सेक्स पॉवर वाढवण्यासाठी आणि पार्टनरला खुश करण्यासाठी व्हायग्रा घेतात. याच्याशी संबंधित एक अतिशय विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. व्हायग्रा खाऊन बेडरूममध्ये आलेल्या पतीला पत्नीने नकार दिला. यानंतर संतापलेल्या पतीने आपल्याच पत्नीची हत्या केली. (81-year-old husband brought Viagra; The wife refused and attacked him)

ही विचित्र घटना इटलीतील एका शहरामध्ये घडली आहे. न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, पती व्हायग्रा घेऊन आपल्या पत्नीकडे गेला, तेव्हा पत्नीला व्हायग्राबाबत समजताच तिने संबंध ठेवण्यास नकार दिला. यानंतर पतीला राग आला आणि दोघांमध्ये भांडण सुरू झाले, हे भांडण इतके टोकाला गेले की पतीने पत्नीचा धारदार शस्त्राने खून केला. रिपोर्टनुसार, या व्यक्तीचे नाव विटो कांगिनी आहे आणि त्याच्या पत्नीचे नाव नतालिया किरिचोक आहे. ही संपूर्ण घटना नाताळच्या रात्री घडली. विशेष म्हणजे पतीचं वय 80 वर्ष असून त्याची पत्नी 61 वर्षांची होती. या वृद्धाने सेक्स करण्यापूर्वी व्हायग्राचा डोस घेतला होता आणि याच कारणामुळे पत्नीने संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता.

पत्नीला मारल्यानंतर तो झोपला आणि सकाळी उठल्यानंतर त्याने आपल्या कुत्र्याला फिरायला नेले आणि घरी येऊन जणू काही घडलेच नसल्यासारखे आपले काम करू लागला, पतीने फोनवर पत्नीच्या बॉसला हा संपूर्ण प्रकार सांगितला तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला. हे ऐकून त्याच्या बॉसची तारांबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.