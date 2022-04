अशी संधी पुन्हा नाही! अंटार्क्टिकावर पाच महिने घालवण्याची संधी; पेंग्विन मोजायचे काम | Antarctica

एक ब्रिटिश चॅरिटी संस्था (British Charity) अशा लोकांचा शोध घेत आहे जे अंटार्क्टिकामध्ये पाच महिने घालवण्यास आणि जगातील सर्वात दुर्गम पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करण्यास इच्छुक आहेत. गौडियर बेटावर (Gaudier Island) काम करण्यासाठी निवडलेल्या उमेदवारांनी पोर्ट लॉकरॉय पोस्ट ऑफिस, म्युझियम आणि गिफ्ट शॉप चालवावे लागेल. बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनानंतर पहिल्यांदाच ही साइट लोकांसाठी खुली केली जाईल. UK अंटार्क्टिक हेरिटेज ट्रस्ट, एक चॅरिटी संस्था, येथे हंगामी पोस्टमास्टर पाठवते. ऐतिहासिक वास्तू आणि अंटार्क्टिकाच्या कलाकृतींची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. (A chance to spend five months on Antarctica, will get the job of counting Penguins)

UKAHT ने ट्विटरवर लिहिले, "सकाळी अंटार्क्टिकाला उठून तिथलं सर्व सौंदर्य पाहण्याचं तुमचं स्वप्न आहे का? पेंग्विन आजूबाजूला फिरत आहेत आणि बर्फाच्छादित पर्वतांमधून सूर्य डोकावत आहेत. यासारखे दुसरे कोणतेही काम नाही. आमच्यात सामील व्हा! कृपया अंटार्क्टिकाच्या वारशाचे रक्षण करा आणि येथील पर्यावरणाचे रक्षण करा. 25 एप्रिल ही या पदासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे."

यूएसए टुडेच्या मते, निवडलेल्या व्यक्तीला नोव्हेंबर 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत तळावर राहण्याची संधी मिळेल. अंटार्क्टिकासाठी हे उन्हाळ्याचे महिने आहेत जेव्हा येथील तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असते.

यूएसए टुडेने वृत्त दिले आहे की या पोस्ट ऑफिसला एका हंगामात सुमारे 80,000 मेल येतात. ब्रिटीश अंटार्क्टिक सर्वेक्षणासाठी कर्मचारी सदस्यांना पेंग्विन आणि इतर वन्य प्राण्यांची गणना करणे देखील आवश्यक असेल. याआधी येथील तळावर पोस्टमास्तर म्हणून काम केलेल्या विकी इंग्लिस यांनी सीबीसी रेडिओला सांगितले की, ही नोकरी आयुष्यभरात स्मरणात राहिल असा अनुभव देणारी आहे पण ती कमकुवत मनाच्या लोकांसाठी नाही. तो म्हणाला, आम्ही पहिल्यांदा पोहोचलो तेव्हा तिथे पोहोचण्यासाठी आम्हाला बर्फ साफ करावा लागला. आमच्याकडे फ्लश टॉयलेट किंवा तसं काही नव्हतं, आम्हाला सवय झालेली आधुनिक लक्झरी नव्हती.

या नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांचे आरोग्य चांगले असले पाहिजे, त्यांना पर्यावरणाचे ज्ञान असले पाहिजे आणि किमान नोकरीचे ज्ञान असले पाहिजे. पोर्ट लॉकरॉय हे अंटार्क्टिकावरील पहिले ब्रिटिश वैज्ञानिक संशोधन केंद्र होते. हे 1944 ते 1962 पर्यंत कार्यरत होते. त्यानंतर ते 2006 मध्ये UKAHT ने ताब्यात घेतले आणि तेव्हापासून ते संवर्धन स्थळ आणि पर्यटकांसाठी कार्यरत आहे.