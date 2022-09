By

लंडन : भारतीय कलाकारांनी ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांचे भित्तीचित्र साकारत त्यांना अनोख्या पद्धतीने श्रद्धांजली वाहिली. जिग्नेश आणि यश पटेल अशी या कलाकारांची नावे आहेत. ब्रिटनमधील हाउन्सलो येथील किंग्जले मार्गावरील एका दुमजली इमारतीवर राणीचे भित्तीचित्र साकारलं जात आहे. (a magnificent mural of Queen Elizabeth II created by Indian artists in Britain)

हेही वाचा: Pune News : पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाचा प्रताप; हॉटेलात केला गोळीबार

ब्रिटनमधील भारतीय समुदाय या उपक्रमासाठी ‘गो फंड मी’च्या माध्यमातून ऑनलाइन निधी संकलन करत आहे. आत्तापर्यंत सुमारे एक हजार पौंड निधी जमा झाला आहे. या भव्यदिव्य भित्तिचित्र निर्मितीच्या उपक्रमाला स्थानिक नागरिकांचे आणि प्रशासनाचे सहकार्य लाभत असल्याचे कलाकारांनी सांगितले. हाउन्सलो परिसरात साकारण्यात येत असलेले भित्तीचित्र भव्य असून ते दुरूनही दिसणार आहे. पुढील अनेक वर्ष ब्रिटनमधील नागरिक ही कलाकृती पाहू शकतील, असे भारतीय समुदायाच्या वतीने सांगण्यात आलं. आम्ही ज्या कलेत निपुण आहोत त्या माध्यमातूनच ब्रिटन राणीला श्रद्धांजली वाहणं योग्य ठरेल, असं वाटलं म्हणून आम्ही भित्तीचित्र काढत आहोत, अशी प्रतिक्रिया जिग्नेश आणि यश पटेल यांनी दिली आहे.

जिग्नेश आणि यश पटेल यांच्या नावावर पाच विश्वविक्रम

मूळचे गुजराती असलेल्या जिग्नेश आणि यश पटेल या कलाकारांच्या नावांवर भव्य कलाकृती निर्माण केल्याबद्दल पाच विश्वविक्रमांची नोंद आहे. त्याचप्रमाणे हे दोघे कलेच्या माध्यमातून धर्मादाय कामासाठी निधी संकलनात मदत करतात. तसेच सामुदायिक उपक्रमांत कायम अग्रेसर असतात.