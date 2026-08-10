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Abu Dhabi Visa: भारतीय पर्यटकांसाठी खुशखबर! अबू धाबीचा UAE व्हिसा मोफत मिळणार, अटी काय अन् कुणाला फायदा होणार?

Free Abu Dhabi Visa for Indian Tourists: अबू धाबीने भारतीय पर्यटकांसाठी मोफत यूएई व्हिसा योजना सुरू केली आहे. ज्या पॅकेजमध्ये तीन रात्रींचा हॉटेलमधील मुक्काम आणि परतीच्या विमान प्रवासाचा समावेश आहे.
Abu Dhabi’s Special Visa Offer for Indians Free UAE Entry Visa Until October 31

Abu Dhabi’s Special Visa Offer for Indians: Free UAE Entry Visa Until October 31

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अबू धाबीला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. काही भारतीय पर्यटकांना आता कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय युएईचा प्रवेश व्हिसा मिळू शकतो. ही सुविधा अबू धाबीच्या संस्कृती आणि पर्यटन विभागाने सुरू केली आहे. ही ऑफर सर्व भारतीय पर्यटकांसाठी उपलब्ध नाही. या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. हा नवीन कार्यक्रम १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, एकूण ९२ दिवसांच्या कालावधीसाठी राबवला जाईल.

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