Abu Dhabi Visa: भारतीय पर्यटकांसाठी खुशखबर! अबू धाबीचा UAE व्हिसा मोफत मिळणार, अटी काय अन् कुणाला फायदा होणार?

अबू धाबीला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. काही भारतीय पर्यटकांना आता कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय युएईचा प्रवेश व्हिसा मिळू शकतो. ही सुविधा अबू धाबीच्या संस्कृती आणि पर्यटन विभागाने सुरू केली आहे. ही ऑफर सर्व भारतीय पर्यटकांसाठी उपलब्ध नाही. या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. हा नवीन कार्यक्रम १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, एकूण ९२ दिवसांच्या कालावधीसाठी राबवला जाईल. .या कालावधीत, डीसीटी अबू धाबी पात्र पर्यटकांसाठी यूएई प्रवेश व्हिसाचा संपूर्ण खर्च उचलेल. यामुळे पर्यटकांच्या प्रवास खर्चात काही बचत होईल. ही योजना भारतातून अबू धाबीला प्रवास करणाऱ्या भारतीय पासपोर्ट धारकांसाठी खुली आहे. पर्यटकांनी डीसीटी अबू धाबीशी संलग्न असलेल्या निवडक ट्रॅव्हल पार्टनरमार्फत किंवा ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजन्सीमार्फत अबू धाबी हॉलिडे पॅकेज बुक करणे आवश्यक आहे. .Indian Student Crime: २० वर्षीय भारतीय तरुणानं गर्लफ्रेंडला संपवलं, अमेरिकेतून जर्मनीला पळाला; विमानतळावर उतरताच अटक.अत्यावश्यक अट अशी आहे की, पॅकेजमध्ये अबू धाबीमधील हॉटेलमध्ये सलग किमान तीन रात्रींच्या मुक्कामाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. तसेच, पॅकेजमध्ये भारतातून अबू धाबीला येण्या-जाण्याच्या विमान प्रवासाचा आणि भारतात परत येण्याच्या विमान प्रवासाचाही समावेश असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, स्वतंत्र हॉटेल किंवा फ्लाइट बुकिंग मोफत व्हिसा योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. बुकिंग या कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या ट्रॅव्हल पार्टनर किंवा ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजन्सीमार्फतच करणे आवश्यक आहे..ही योजना ट्रॅव्हल पार्टनर्सना व्हिसाची व्यवस्था करण्यासाठी दोन पर्याय देते. पहिल्या पर्यायात, ते डीसीटी अबू धाबीने नियुक्त केलेल्या डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट कंपनी (DMC) सोबत काम करू शकतात. या प्रकरणात, व्हिसाचा खर्च थेट डीसीटी अबू धाबी उचलेल. दुसऱ्या पर्यायात, ट्रॅव्हल पार्टनर्स त्यांच्या सध्याच्या डीएमसी पार्टनरसोबत काम करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, जारी केलेल्या प्रत्येक व्हिसासाठी डीसीटी अबू धाबी २८५ यूएई दिरहॅम परत करेल. ही रक्कम भारतीय चलनात अंदाजे ₹७,३९० आहे..हा सध्या एक प्रायोगिक कार्यक्रम आहे. सुरुवातीला, यामध्ये जास्तीत जास्त २०,००० यूएई व्हिसांचा समावेश असेल. भारतातून अबू धाबीला येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी डीसीटी अबू धाबीने हा उपक्रम सुरू केला आहे. तसेच, भारतातील आपल्या ट्रॅव्हल पार्टनर्ससोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याचाही या विभागाचा प्रयत्न आहे..मूड खराब आहे? कामाचा ताण आलाय? तर ऑफिसला दांडी मारा! 'या' कंपनीने सुरू केली ‘Unhappy Leave’ पॉलिसी.म्हणून, जर तुमच्याकडे भारतीय पासपोर्ट असेल आणि तुम्ही भारतातून अबू धाबीला प्रवास करत असाल आणि सहभागी ट्रॅव्हल एजन्सीकडून असे पॅकेज बुक केले ज्यामध्ये किमान तीन रात्रींच्या हॉटेलमधील निवासाचा आणि परतीच्या विमान प्रवासाचा समावेश असेल, तर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत वेगळे यूएई प्रवेश व्हिसा शुल्क भरावे लागणार नाही. ही सुविधा केवळ ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आणि उपलब्ध असलेल्या २०,००० व्हिसांच्या मर्यादेतच वैध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.