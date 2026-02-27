अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर हवाई हल्ला! इस्लामाबादमधील लष्करी छावणीला लक्ष्य; असीम मुनीर यांचा जवळचा व्यक्ती ठार

अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी पाकिस्तानी लष्करी आस्थापनांवर हवाई हल्ले केल्याचे सांगितले. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास अफगाण हवाई दलाने पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादजवळील फैसलाबादजवळील एका लष्करी छावणीला लक्ष्य केले. नौशेरा येथील लष्करी छावणी, जमरुदमधील लष्करी वसाहत आणि अबोटाबाद येथेही अनेक ठिकाणी हल्ले करण्यात आले. .इस्लामाबादमधील हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे सल्लागार आशिक ठार झाले. अफगाण संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की या कारवाया यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आल्या आणि त्यात प्रमुख पाकिस्तानी लष्करी प्रतिष्ठाने, केंद्रे आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आले. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की हे हल्ले आदल्या रात्री काबूल, कंधार आणि पक्तिका या अफगाण शहरांमध्ये पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आले. .Pakistan Afghanistan Conflict : पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानविरुद्ध 'थेट युद्धा'ची घोषणा; काबुल आणि कंदहारमध्ये हवाई हल्ले.या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानी किंवा जीवितहानीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले, "आम्ही केलेले हल्ले ही फक्त सुरुवात आहे. आम्ही आणखी मोठ्या शहरांवर हल्ला करू." पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी शुक्रवारी सकाळी सांगितले की पाकिस्तानचा संयम संपला आहे आणि अफगाणिस्तानसोबतची परिस्थिती उघड युद्धाच्या सीमेवर आली आहे. .त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, नाटो सैन्य निघून गेल्यानंतर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात शांतता हवी आहे, परंतु आता शांतता भंग झाली आहे. त्यांच्या विधानावर अफगाण सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी कतार आणि तुर्कीमध्ये दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीचा प्रयत्न झाला होता, परंतु आता पुन्हा तणाव वाढला आहे. अफगाणिस्तानचा दावा आहे की, 55 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले आणि काहींना पकडले गेले. त्यांचे आठ सैनिक मारले गेले आणि 11 जखमी झाल्याचे वृत्त त्यांनी दिले. पाकिस्तानी सल्लागार अताउल्लाह तरार म्हणाले की फक्त दोन दहशतवादी मारले गेले आणि तीन जखमी झाले..Afghanistan–Pakistan War: अफगाण-पाक संघर्षाने घेतलं भीषण रूप! 15 चौक्या ताब्यात, 55 सैनिक ठार, सीमेवर रक्तरंजित संग्राम….पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे प्रवक्ते मोशर्रफ अली जैदी म्हणाले की, कोणत्याही सैनिकाला पकडण्यात आले नाही. त्यांनी दावा केला की १३३ तालिबानी लढवय्ये मारले गेले आणि २०० हून अधिक जखमी झाले. सीमा संघर्षानंतर, तोरखम सीमेवरील अनेक अफगाण निर्वासितांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, गेल्या वर्षी पाकिस्तानातून सुमारे २९ लाख लोक अफगाणिस्तानात परतले. या वर्षी आतापर्यंत सुमारे ८०,००० लोक परतले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.