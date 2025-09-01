Afghanistan Earthquake : अफगाणिस्तान भूकंपाने हादरले, ९ जणांचा मृत्यू;पाकिस्तानपासून दिल्लीपर्यंत धक्के

अफगाणिस्तान भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरला आहे. इथे रविवार मध्यरात्री एकापाठोपाठ तीन भूकंपाचे धक्के बसले. हे धक्के जोरदार होते की लोकांना रात्रीतूनच घराबाहेर पडावे लागले. याचे केंद्र अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या भूकंपाची तीव्रता ६ ते ६.३ रिश्टर स्केल इतकी मोजण्यात आली आहे..महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेत अफगाणिस्तानामध्ये नऊ जणांचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती आहे. या भूकंपाने पाकिस्तानपासून ते राजधानी दिल्लीपर्यंतचा परिसर हादरला आहे. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेनुसार, जलालाबादच्या ईशान्येकडील 27 किलोमीटर अंतरावर 8 किलोमीटर खोलीवर या भूकंपाचा केंद्रबिंदु होता. .South America Earthquake : भूकंपाच्या धक्क्याने दक्षिण अमेरिका हादरली ! 8.0 इतकी तीव्रता, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण.मिळालेल्या माहितीनुसार, हा भूकंप स्थानिक वेळेनुसार रात्री १२ वाजताच्या सुमारास झाला. यावेळी पहिल्या भूकंपाची तीव्रता ६ रिश्टर स्केल इतकी मोजण्यात आली आहे. तर त्यानंतर लगेच ६.३ रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का बसला. याशिवाय ५.२ तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्कादेखील नोंदवण्यात आला. .यासंदर्भात तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद म्हणाले की, ''दुर्दैवाने आज रात्रीच्या भूकंपामुळे आमच्या काही पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये मानवी आणि आर्थिक नुकसान झाले आहे. स्थानिक अधिकारी आणि रहिवासी बाधित लोकांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. मुजाहिद यांनी पुढे सांगितलं की, सर्व उपलब्ध संसाधनांचा वापर बचाव आणि मदत कार्यासाठी केला जात आहे..Russia Earthquake : रशियातील डॉक्टरांची कमाल! ऑपेरशन सुरु असताना शक्तिशाली भूकंप, तरीही बजावलं कर्तव्य; पाहा VIDEO.विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यात या भागात मोठ्या प्रमाणात भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. २८ मे रोजी ४.७ रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली. तर त्यापूर्वी १६ एप्रिल रोजी ५.९ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप जाणवला. याशिवाय भारत नेपाल आणि चीनमध्येही गेल्या महिन्यात भूकंपाचे धक्के बसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.