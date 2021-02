अफगाणिस्तान : लग्न समारंभावरुन परतणाऱ्या व्हॅनमध्ये स्फोट; एकाच कुटुंबातील १० व्यक्तींचा मृत्यू

लग्न समारंभ उरकून घराकडे निघालेल्या एका कुटुंबाच्या व्हॅनमध्ये भीषण स्फोट झाल्याची घटना दक्षिण अफगाणिस्तानात घडली असून यामध्ये एकाच कुटुंबातील १० व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. स्फोटानंतर वाहनाला आग लागल्याने यातील प्रवाशांचा होरपळून मूत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मृतांमध्ये तीन लहान मुलांचा समावेश आहे. दक्षिण प्रातांतील पोलीस प्रवक्ते अहमद शाह साहेल यांनी या स्फोटाबाबत अधिक माहिती देताना सांगितलं की, "एक कुटुंब लग्न समारंभ उरकून मिनी व्हॅनमधून घरी परतत होतं. हेलमंड नदीच्या किनाऱ्याच्या रस्त्याने जात असताना चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने त्यांची व्हॅन नदीपात्रात पडली. नदीमध्ये पडल्यानंतर व्हॅन जवळपास पूर्णपणे पाण्यात बुडाली होती. त्यामुळे या व्हॅनमधील लोकांना पाण्याबाहेर काढताना अडचणी येत होत्या. दरम्यान, उच्च दाब आणि इंजिनमध्ये पाणी शिरल्याने इंजिनचा स्फोट झाला. स्फोटामुळे व्हॅनच्या आतमध्ये आग लागली त्यातील सर्व प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. दरम्यान, वधू आणि वर हे देघे दुसऱ्या कारमधून प्रवास करत असल्याने ते सुरक्षित आहेत." ही घटना अशा भागात घडली आहे जिथे दहशतवादी आणि अफगाण सुरक्षा रक्षक सक्रिय असल्याने या घटनेनंतर पोलीस तात्काळ मदत उपलब्ध करु शकले नाहीत, असं दुसऱ्या एका पोलीस प्रवक्त्याने म्हटलं आहे. दुसऱ्या एका घटनेत पत्रकाराची गोळी घालून हत्या दरम्यान, इथल्या दुसऱ्या एका घटनेत उत्तर अफगाणिस्तानात अज्ञात बंदुकधाऱ्यांनी बघलान पत्रकार संघाचे माजी प्रमुख डॉ. खलील मार्मगो यांची गोळी मारुन हत्या केली आहे. बघलानच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, नार्मगो मंगळवारी बघलान प्रांताच्या राजधानीत परतत होते. तेव्हा अज्ञात बंदुकधाऱ्यांनी त्यांची कार अडवली आणि त्यांना कारमधून ओढून बाहेर काढत त्यांच्यावर गोळीबार केला. या घटनेची कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने अद्याप जबाबदारी घेतलेली नाही. India भारत



Web Title: Afghanistan Explosion in a van returning from a wedding ceremony 10 members of the same family died