Pakistan Terror Factory : अफगाण सुरक्षा दलांनी उघड केला पाकिस्तानचा काळा कारनामा; ISIS दहशतवाद्याचा व्हिडिओ व्हायरल, पाहा काय म्हणतोय दहशतवादी?

Pakistan Terror Factory : अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा दलांनी अटक केलेल्या आयएसआयएसच्या एका दहशतवाद्याने धक्कादायक खुलासा केला आहे. "पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद निर्माण करण्याची फॅक्टरी आहे आणि मला स्वतःला क्वेट्टामध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले," अशी कबुली या दहशतवाद्यानं दिलीये. या खुलाशामुळं पाकिस्तानचा खरा चेहरा समोर आला आहे..अफगाण सुरक्षा दलांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओनुसार, 'सईदुल्लाह' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या दहशतवाद्याने कबूल केले की, तो बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 'मोहम्मद' या टोपण नावाने तोरखम सीमेवरून अफगाणिस्तानात शिरला. "क्वेट्टामध्ये आम्हाला डोंगराळ भागात नेऊन कट्टर विचारांनी ब्रेनवॉश केले गेले आणि जिहादसाठी तयार करण्यात आले," असे त्याने सांगितले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानकडून सुरक्षित घरे, शस्त्रे, प्रशिक्षक आणि आर्थिक मदत पुरवली जाते..Suhas Shetty Case : बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येमागे PFI चा कट उघड, NIA चा धक्कादायक अहवाल, 11 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल.या कबुलीमुळे प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. लष्करी विश्लेषक युसूफ अमीन झझाई यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "अफगाणिस्तान दहशतवाद निर्माण करत नाही; हा खेळ पाकिस्तानच्या भूमीतूनच सुरू होतो." तर, राजकीय विश्लेषक नकीबुल्लाह नूरी यांनी म्हटले की, "हे पाकिस्तानचे खोटे दावे उघडे पडले आहेत. आता पुरावे स्वतः सांगत आहेत की पाकिस्तानच दहशतवादी प्रशिक्षणाचे मुख्य केंद्र आहे.".यापूर्वीही अफगाण सुरक्षा आयोगाने उघड केले होते की, कराची आणि इस्लामाबाद विमानतळांवरून नवीन भरती झालेल्या आयएसआयएस सदस्यांना थेट बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वाच्या आदिवासी भागांमध्ये पाठवले जात आहे. या सर्व पुराव्यांमुळे पाकिस्तान दहशतवादाचा 'बळी' नसून त्याचा निर्माता असल्याचे चित्र स्पष्टपणे समोर येत आहे..