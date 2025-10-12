Afghanistan Pakistan Clash : अफगाणिस्तानने घेतला हवाई हल्ल्याचा बदला, पाकिस्तानचे १२ सैनिक ठार; अनेक चौक्यांवर तालिबानचा ताबा

Summary1️⃣ अफगाणिस्तान–पाकिस्तान सीमेवर भीषण संघर्ष सुरू झाला आहे.2️⃣ तालिबान सैन्याने कुनार आणि हेलमंडमधील अनेक पाकिस्तानी चौक्या ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे.3️⃣ या लढाईत किमान १२ पाकिस्तानी सैनिक ठार आणि दोन जखमी झाले आहेत..Afghanistan Pakistan Border Clash : अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील तणाव पुन्हा एकदा धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाण सैन्याने कुनार आणि हेलमंड प्रांतांमध्ये डुरंड सीमेपलिकडे असलेल्या अनेक पाकिस्तानी चौक्या ताब्यात घेतल्या आहेत. टोलोन्यूज या अफगाण टीव्ही चॅनेलवरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चकमकीत किमान १२ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि दोन जखमी झाले. बहरामचा जिल्ह्यातील शकीज, बीबी जानी आणि सालेहान भागात जोरदार गोळीबार सुरू आहे. ही लढाई पक्तिया प्रांतातील रुब जाजी जिल्ह्यात पसरली आहे. अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले आहे की अनेक चौक्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.."तालिबान सैन्याने कुनार आणि हेलमंड प्रांतांमध्ये डुरंड रेषेच्या पलीकडे असलेल्या अनेक पाकिस्तानी लष्करी चौक्या ताब्यात घेतल्या आहेत. शकीज, बीबी जानी आणि सालेहान भागात अजूनही लढाई सुरू आहे," असे अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे..हवाई हल्ल्यानंतर तणाव वाढला काबूलजवळ पाकिस्तानने हवाई हल्ले केल्याच्या काही दिवसांनंतरच या चकमकी घडल्या आहेत.अफगाणिस्तानच्या २०१ व्या खालिद बिन वालिद आर्मी कॉर्प्सने याला प्रत्युत्तरासाठी चिथावणी म्हणून वर्णन केले आणि म्हटले की प्रत्युत्तर म्हणून नांगरहार आणि कुनारमधील पाकिस्तानी लष्करी तळांवर हल्ला करण्यात आला. पाकिस्तानने कथित हवाई हल्ल्याची पुष्टी किंवा खंडन केलेले नाही..पाकिस्तानचे प्रत्युत्तररॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानी लष्कराने अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही, परंतु सुरक्षा सूत्रांनी किमान पाच ठिकाणी चकमकींची पुष्टी केली आहे आणि त्यांचे सैन्य प्रत्युत्तर देत असल्याचे म्हटले आहे. .तालिबान सरकारच्या मंत्र्याची दिल्लीत पत्रकार परिषद, महिला पत्रकारांना बंदी; एस जयशंकर यांच्यासोबत बैठकीनंतरच्या घटनेनं संताप.स्थानिक सूत्रांनी टोलोन्यूजला सांगितले की चकमकी आता पक्तियाच्या रब जाझी जिल्ह्याच्या पलीकडे स्पिना शागा, गिवी, मनी जाभा आणि आसपासच्या भागात पसरल्या आहेत. अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाचा दावा आहे की पाकिस्तानी लष्करी तळ आणि उपकरणे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहेत आणि कुनार आणि हेलमंडमधील प्रत्येकी एक चौकी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे..FAQs प्र.१: अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष का सुरू झाला? 👉 पाकिस्तानने काबूलजवळ केलेल्या कथित हवाई हल्ल्यांनंतर अफगाण सैन्याने प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली.प्र.२: या संघर्षात किती पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले? 👉 अफगाण सूत्रांनुसार किमान १२ पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आहेत.प्र.३: तालिबानने कोणते भाग ताब्यात घेतले आहेत? 👉 शकीज, बीबी जानी, आणि सालेहान या भागातील अनेक पाकिस्तानी चौक्या तालिबानच्या ताब्यात गेल्या आहेत.प्र.४: पाकिस्तानने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे का? ( 👉 नाही, पाकिस्तानच्या लष्कराने अजून अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.प्र.५: या संघर्षाचा परिणाम कोणत्या भागांवर झाला आहे? 👉 कुनार, हेलमंड, पक्तिया आणि रब जाझी जिल्ह्यांमध्ये तीव्र लढाया सुरू आहेत.प्र.६: अफगाण संरक्षण मंत्रालयाचे विधान काय आहे? 👉 मंत्रालयाने म्हटले आहे की त्यांच्या सैन्याने डुरंड रेषेपलीकडील पाकिस्तानी चौक्या ताब्यात घेतल्या आणि प्रत्युत्तर म्हणून हल्ले केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.