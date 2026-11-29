Taliban Restrictions on Afghan Women’s Names in Balkh : तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानातील महिलांच्या अधिकारांवर निर्बंध लादण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. आता बल्ख प्रांतातून महिलांच्या ओळखीशी आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तालिबान प्रशासनाने सरकारी कागदपत्रे आणि वैद्यकीय नोंदींमध्ये महिलांची खरी नावे लिहिण्यास मनाई केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या नावाऐवजी 'बीबी' यांसारख्या संबोधनांनी ओळखले जात आहे. काही महिलांना तर 'गाय' आणि 'शेळी' अशा अपमानास्पद शब्दांनी संबोधल्याचेही समोर आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.स्पॅनिश वृत्तपत्र 'एल पाइस', अफगाणिस्तानमधील स्थानिक माध्यम 'झान टाइम्स' आणि ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द गार्डियन' यांनी यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या अहवालांनुसार, बल्ख प्रांतातील सरकारी कर्मचारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अधिकृत कागदपत्रे, रुग्णालयांतील नोंदी आणि औषधांच्या चिठ्ठ्यांवर महिलांची नावे न लिहिण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..महिलांच्या ओळखीवरच घालारुग्णालयांमध्ये महिला रुग्णांना त्यांच्या नावाऐवजी 'बिबी' (बायको) असे संबोधले जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. काही महिलांनी 'गाय' आणि 'शेळी' यांसारख्या शब्दांचा वापर केल्याचाही आरोप केला आहे. जर्मनीत राहणाऱ्या अफगाण महिला हक्क कार्यकर्त्या लाला उस्मानी यांनी हा प्रकार महिलांचा सामाजिक दर्जा कमी करण्याचा आणि त्यांची मानवी ओळख पुसण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे..Premium|Pakistan Taliban Conflict : पाकिस्तान-तालिबान संघर्ष; कट्टरतेच्या खेळात पाकिस्तानची फसगत.महिला हक्क संघटनांच्या मते, बल्ख प्रांतातील हा आदेश भविष्यात संपूर्ण देशात लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. 'फेमेना' संस्थेच्या अफगाणिस्तान कार्यक्रम प्रमुख झुबैदा अकबर यांनी यापूर्वीही काही प्रांतांमध्ये लागू झालेले निर्बंध नंतर देशभर लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांच्या संस्थेने महिलांचे अधिकार मर्यादित करणाऱ्या १४४ हून अधिक आदेशांची नोंद केली आहे..शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यसेवेवर निर्बंधऑगस्ट २०२१ मध्ये सत्तेत परतल्यानंतर तालिबानने महिलांवर अनेक कठोर निर्बंध लादले आहेत. मुलींना बाराव्या वर्षानंतर शिक्षण घेण्यास बंदी घालण्यात आली असून, महिलांना बहुतांश सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये महिलांच्या वैद्यकीय शिक्षणावरही निर्बंध घालण्यात आले..अफगाणिस्तानमध्ये भारतीयांना मिळणार मोफत प्लॉट; तालिबान सरकारने का केली मोठी घोषणा? .दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांनी महिलांना ओळखपत्रे आणि सरकारी कागदपत्रे मिळवताना येणाऱ्या अडचणींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक ठिकाणी अधिकृत कागदपत्रांसाठी पुरुष नातेवाईकाची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात महिलांची ओळख, स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.