women names removed official documentsअफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडील बल्ख प्रांतात तालिबान प्रशासनाने कथितरीत्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये महिलांची नावे वापरण्यावर बंदी घातली असून वैद्यकीय नोंदी आणि प्रिस्क्रिप्शनचाही यात समावेश असल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना महिला रुग्णांना 'बीबी' असे संबोधण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. .स्पॅनिश वृत्तपत्र 'एल पैस'ने या संदर्भातील वृत्त दिले असून, ते अफगाण माध्यम 'जान टाइम्स' आणि 'द गार्डियन'च्या माहितीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. भविष्यात ही बंदी देशातील इतर भागांमध्येही लागू केली जाऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे..Last Shivratri 2026: डिसेंबरमध्ये साजरी होणार वर्षातील शेवटची शिवरात्री; जाणून घ्या तारीख, निशिता मुहूर्त, महत्त्वाच्या वेळा आणि शुभ योग.अहवालांनुसार, बल्खमधील रुग्णालय कर्मचारी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिलांची खरी नावे न वापरण्यास सांगण्यात आले आहे. जर्मनीत वास्तव्यास असलेल्या अफगाण महिला हक्क कार्यकर्त्या लाला उस्मानी यांनी 'एल पैस'ला सांगितले की, महिला, डॉक्टर आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या वक्तव्यांवरून काही महिलांना 'बकरी' किंवा 'गाय' यांसारख्या अपमानास्पद शब्दांनीही संबोधले जात असल्याचे दिसून येते..महिलांच्या हक्कांसाठी कार्यरत 'फेमेना' संस्थेच्या अफगाणिस्तान कार्यक्रमाच्या प्रमुख झुबैदा अकबर यांनी इशारा दिला आहे की, स्थानिक पातळीवर सुरू झालेले असे निर्बंध पुढे संपूर्ण अफगाणिस्तानात लागू केले जाऊ शकतात. 'एल पैस'नुसार, फेमेनाने महिलांचे अधिकार मर्यादित करणारे १४४ हून अधिक आदेश नोंदवले असून, २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत परतल्यापासून महिलांवर अनेक कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत..Supriya Sule CM Rumours : सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री होणार? राजकीय चर्चांवर नीलेश राणेंचा खोचक टोला; म्हणाले, 'गुणवत्तेवर तरी हे शक्य नाही...'.या निर्बंधांचा परिणाम आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवरही गंभीरपणे झाला आहे. १२ वर्षांवरील मुलींना शिक्षणापासून रोखण्यात आले असून, महिलांना बहुतांश व्यवसायांमधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे आणि सार्वजनिक ठिकाणी बोलण्यावरही मर्यादा आहेत. अनेक प्रांतांमध्ये पुरुष डॉक्टरांना महिला रुग्णांवर उपचार करण्यास मनाई करण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत, तर डिसेंबर २०२४ मध्ये तालिबानने महिलांच्या वैद्यकीय प्रशिक्षणावरही बंदी घातली.