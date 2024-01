Taliban Attack on Pak: इराणनंतर तालिबानच्या सैन्याकडून पाक हल्ला; अफगाणिस्तान सीमेवर धुमश्चक्री

मुंबई : पाकिस्तानी रेंजर्स आणि अफगाण तालिबानी सैनिकांमध्ये सीमा भागात भीषण चकमक झाल्याचं वृत्त आहे. कुनार-बाजौर सीमेवर ही धुमश्चक्री सुरु आहे. अद्याप पाक-तालिबान यांच्यातील चकमकींमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं अद्याप वृत्त नाही.

तेहराननं बलुचिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला केल्यानंतर आणि पाकिस्ताननं इराणमध्ये प्रत्युत्तरासाठी केलेल्या हल्ल्यानंतर हे पुढचं प्रकरण घडलं आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (after iran now afghan taliban attack pak forces along durand line clashes over border fence)