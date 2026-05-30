ग्लोबल

US Blockade: अमेरिकेची नाकेबंदी निष्फळ? समुद्री मार्ग बंद, तरी इराणचा नवा डाव; रेल्वेने चीन आणि पाकिस्तानला तेल पुरवठा

Iran China Trade: अमेरिकेच्या सागरी नाकेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर इराणने चीन आणि पाकिस्तानला तेल आणि एलपीजीची वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे मार्गाचा वापर वाढवला आहे. चीनकडे जाणाऱ्या मालगाड्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे.
Iran China Trade

Iran China Trade

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेच्या सागरी नाकेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर इराणने तेल आणि एलपीजीचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी एक नवीन मार्ग अवलंबला आहे. अहवालानुसार, इराण रेल्वेमार्गे चीन आणि पाकिस्तानला तेलाची वाहतूक करत आहे. इराणची वृत्तसंस्था 'फर्स'च्या दाव्यानुसार, अमेरिकेने नाकेबंदी सुरू केल्यापासूनच्या ५० दिवसांत चीनकडे जाणाऱ्या मालगाड्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे.

Loading content, please wait...
america
US
War
Conflict
Iran
Hormuz Strait tensions
Hormuz Strait crisis management