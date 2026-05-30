US Blockade: अमेरिकेची नाकेबंदी निष्फळ? समुद्री मार्ग बंद, तरी इराणचा नवा डाव; रेल्वेने चीन आणि पाकिस्तानला तेल पुरवठा

अमेरिकेच्या सागरी नाकेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर इराणने तेल आणि एलपीजीचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी एक नवीन मार्ग अवलंबला आहे. अहवालानुसार, इराण रेल्वेमार्गे चीन आणि पाकिस्तानला तेलाची वाहतूक करत आहे. इराणची वृत्तसंस्था 'फर्स'च्या दाव्यानुसार, अमेरिकेने नाकेबंदी सुरू केल्यापासूनच्या ५० दिवसांत चीनकडे जाणाऱ्या मालगाड्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे. .तेलाच्या टँकरने भरलेल्या लांबच लांब गाड्या रात्रीच्या वेळी वारंवार चीनच्या दिशेने जाताना दिसतात. अमेरिकेने १३ एप्रिल रोजी इराणविरुद्ध नाकेबंदी सुरू केली. इराणची बहुतेक तेल निर्यात सागरी मार्गाने आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे होते. अमेरिकेच्या दडपशाहीमुळे इराण पर्यायी मार्गांच्या शोधात आहे. मार्च २०२६ मध्ये, इराणने आशियाई देशांना दररोज सरासरी १.८४ दशलक्ष बॅरल तेल निर्यात केले. .Ebola Virus: इबोला व्हायरसचा उद्रेक! ९०० हून अधिक जणांना संसर्ग, २२३ रुग्णांचा मृत्यू; नवीन स्ट्रेन किती धोकादायक?.पूर्वीप्रमाणे सागरी मार्गाने तेवढ्याच प्रमाणात तेल पाठवणे आता शक्य नाही. इराण मध्य आशियाच्या रेल्वे नेटवर्कचा वापर वाढवत आहे. मे २०२५ मध्ये सुरू होणारा १०,४०० किलोमीटर लांबीचा चीन-इराण रेल्वे कॉरिडॉर हा या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा रेल्वे मार्ग चीनमधील शीआन येथून सुरू होतो आणि कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तानमार्गे तेहरानला पोहोचतो. सागरी वाहतुकीला अंदाजे एक महिना लागतो, तर रेल्वे वाहतुकीला सुमारे १५ दिवस लागतात..ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेने नाकेबंदी सुरू केल्यापासून शीआनहून तेहरानला जाणाऱ्या मालगाड्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. सुरुवातीला आठवड्यातून एक गाडी सुटत असे, पण आता दर तीन ते चार दिवसांनी एक गाडी सुटते. अलिकडच्या वर्षांत, चीन, इराण, रशिया आणि मध्य आशियाई देशांनी अनेक नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधले आहेत. चीन-किर्गिझस्तान-उझबेकिस्तान रेल्वे प्रकल्प २०२४ मध्ये कार्यान्वित झाला. ज्यामध्ये चीनने २.३५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. .नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, रशियाहून इराणला येणारी पहिली मालगाडी देखील कझाकस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानमार्गे आली. तज्ज्ञांच्या मते, या रेल्वे मार्गामुळे इराणला काहीसा दिलासा मिळेल, परंतु तो सागरी मार्गाने होणाऱ्या निर्यातीची पूर्णपणे जागा घेऊ शकत नाही. एक रेल्वेगाडी साधारणपणे फक्त ६०,००० ते ७०,००० बॅरल तेल वाहून नेऊ शकते. त्या तुलनेत, एक सामान्य तेलवाहू जहाज ६,००,००० बॅरलपेक्षा जास्त तेल वाहून नेऊ शकते आणि एक अतिविशाल कच्चे तेल वाहून नेणारे जहाज २० लाख बॅरलपेक्षा जास्त तेल वाहून नेऊ शकते. .आयुष्य संपवायला मदत करायचा! ४० देशात हजारो लोकांना पाठवलं 'पाकिट', शेकडोंनी उचललं टोकाचं पाऊल; गुन्हा केला मान्य.शिवाय, इराणची बहुतेक तेलक्षेत्रे देशाच्या दक्षिण भागात आहेत. तर चीनच्या प्रमुख तेल शुद्धीकरण कंपन्या त्याच्या पूर्व किनाऱ्यावर आहेत. त्यामुळे, रेल्वेने तेल पाठवणे सोपे नाही. जर इराणने एकाच खेपेत चीनला ७०,००० बॅरल तेल पाठवले, तर त्याला अंदाजे ५.२५ दशलक्ष ते ७ दशलक्ष डॉलर्स मिळू शकतात. तथापि, ही रक्कम सागरी मार्गाने होणाऱ्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या अब्जावधी डॉलर्सच्या तुलनेत खूपच कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.