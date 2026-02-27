ग्लोबल

AI Company Collapse News : सकाळी उठताच एआय कंपनी झाली उद्धवस्त; अपडेटने केला घोटाळा, उद्योजक महिलेचा दावा, सोशल मीडियावर पोस्ट

Tech Startup Crisis News : एआय अपडेटनंतर व्यवसाय कोलमडल्याचा दावा करत उद्योजिकेची भावनिक पोस्ट व्हायरल. तंत्रज्ञानाच्या परिणामांवर पुन्हा चर्चा.
Sandeep Shirguppe
AI company shutdown news : अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथील एका स्टार्टअप कंपनी संस्थापकाचा दावा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यांचा आरोप आहे की Anthropic Claude या एआय मॉडेलच्या नव्या अपडेटमुळे त्यांची संपूर्ण कंपनीच कोलमडली आहे.

