AI Company Collapse News : सकाळी उठताच एआय कंपनी झाली उद्धवस्त; अपडेटने केला घोटाळा, उद्योजक महिलेचा दावा, सोशल मीडियावर पोस्ट

AI company shutdown news : अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथील एका स्टार्टअप कंपनी संस्थापकाचा दावा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यांचा आरोप आहे की Anthropic Claude या एआय मॉडेलच्या नव्या अपडेटमुळे त्यांची संपूर्ण कंपनीच कोलमडली आहे..या संस्थापकाचे नाव इरा बोडनर असून त्या एका एआय टूलवर काम करत होत्या. मात्र क्लॉडच्या नव्या फीचरनंतर त्यांची सिस्टी पूर्णपणे ढासळली आहे. व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांनी आपली व्यथा मांडली आहे. इरा बोडनर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आणि त्यांच्या टीमने अनेक महिने मेहनत घेऊन एक खास एआय टूल विकसित केले होते. हे टूल वापरकर्त्यांसाठी कंटेंट आणि आयडिया तयार करत होते. मात्र क्लॉडच्या नव्या अपडेटमध्ये हे फीचर थेट समाविष्ट करण्यात आले. यानंतर त्यांच्या सॉफ्टवेअर पूर्णपणे निकामी झाले आहे..“सकाळी उठल्यावर माझा संपूर्ण बिझनेस मॉडेलच संपला आहे, याची जाणीव झाली,” असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्या फीचरवर त्यांची टीम काम करत होती, तेच काम क्लॉड आता मोफत किंवा अत्यल्प किमतीत उपलब्ध करून देत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक त्यांच्या टूलसाठी पैसे का मोजतील, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे त्यांचे स्टार्टअप सध्या बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..या घटनेनंतर टेकनॉजी इंडस्ट्रीत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मोठी एआय मॉडेल्स लहान स्टार्टअप्ससाठी धोका ठरत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एआय कंपन्या आपले मॉडेल अपडेट करताना अनेकदा तेच फीचर्स मुख्य उत्पादनात समाविष्ट करतात, ज्यावर लहान स्टार्टअप्स काम करत असतात. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांसाठी स्पर्धा करणे अधिक कठीण होत आहे.मागच्या काही दिवसात क्लॉड एआयमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. नव्या अपडेटमध्ये अधिक स्मार्ट उत्तरे, सुधारित कंटेंट जनरेशन आणि विविध नवीन टूल्स जोडण्यात आले आहेत. क्लॉड आता मोठे दस्तऐवज समजू शकतो, कोड लिहिण्यास मदत करू शकतो आणि कल्पना निर्माण करू शकतो. त्यामुळे क्लॉडवर आधारित अनेक लहान टूल्स अप्रासंगिक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे..टेक तज्ज्ञांच्या मते, एआय उद्योगातील ही नवी वास्तवता आहे. मोठी मॉडेल्स आता केवळ टूल नसून प्लॅटफॉर्म बनत आहेत. एखादा फीचर लोकप्रिय झाला की तो थेट कोर प्रॉडक्टमध्ये समाविष्ट केला जातो. यामुळे लहान डेव्हलपर्स आणि स्टार्टअप्सना मोठा फटका बसतो. त्यांच्यासमोर झपाट्याने बदल करण्याचा किंवा व्यवसाय बंद करण्याचा पर्याय उरतो..Premium|Agentic AI Anthropic Announcement : अँथ्रोपिकची घोषणा आणि माजलेलं काहूर.मात्र काही जण याकडे संधी म्हणूनही पाहत आहेत. त्यांच्या मते, स्टार्टअप्सनी केवळ एखादे छोटे फीचर न बनवता संपूर्ण सोल्यूशन विकसित करणे आवश्यक आहे. उत्पादनात वेगळी आणि ठोस मूल्यवृद्धी नसेल, तर मोठी एआय मॉडेल्स ते सहजपणे आपल्या उत्पादनात समाविष्ट करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.