Amazon Layoffs: सकाळी मेसेज वाचला अन् पायाखालची जमीन सरकली! ॲमेझॉनच्या २५० कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

New Delhi : अॅमेझॉन या ई-कॉमर्स क्षेत्रातील जायंट कंपनीमधील नोकरकपातीचा सिलसिला थांबण्याचे नाव घेत नाही. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून अॅमेझॉनने तब्बल ३१ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा कंपनीने नोकरकपातीची तलवार चालवलेली आहे. कंपनी एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करत असली तरी दुसरीकडे कंपनीने एआयशी संबंधित क्षेत्रात चालू वर्षी सुमारे २२० अब्ज डॉलरची महाकाय गुंतवणूक करत आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .eBay Layoff: आधी 800 जणांची नोकरी गेली, आता आणखी 1,000 जणांवर संकट! eBay चा मोठा निर्णय; कोणाची नोकरी जाणार?.अॅमेझॉनच्या ताज्या नोकरकपातीच्या घोषणेचा फटका कंपनीच्या डिव्हाइसेस अँड सर्व्हिसेस विभागातील सुमारे २५० पदांवरील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना बुधवारी सकाळी ई-मेल आणि मेसेज पाठवून या बाबतची माहिती देण्यात आली. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम सॉफ्टवेअर विकासाशी संबंधित पदांवर झाला आहे..Microsoft Layoffs: अमेरिकेतील 'या' कंपनीने १०१ वर्षांत एकालाही नोकरीवरून काढले नाही! सीईओने काय दिले कारण?.अॅमेझॉनचा हा विभाग किंडल ई-रीडर, इको स्मार्ट स्पीकर आणि अलेक्सावर आधारित उपकरणे विकसित करतो. कंपनीने अलीकडेच अनेक नवीन उत्पादने सादर केली असताना कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे..कंपनीच्या डिव्हाइसेस अँड सर्व्हिसेस विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या उपाध्यक्ष चेरी रॉबिन्सन यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या मेल आणि मेसेजमध्ये संस्थेच्या रचनेचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर काही पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. अॅमेझॉनच्या प्रवक्त्यानेही कर्मचारी कपातीच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. कंपनीला अधिक कार्यक्षमतेने काम करता यावे आणि भविष्यातील नियोजनाशी मनुष्यबळाचा योग्य मेळ साधता यावा, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले..याच महिन्यात अॅमेझॉनने आपल्या मुख्य रिटेल विभागातील सुमारे एक हजार पदांमध्ये कपात केली होती. जानेवारीत कंपनीने १६ हजार पदे कमी करण्याची घोषणा केली होती. दुसरीकडे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कंपनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना कंपन्या खर्च, मनुष्यबळ आणि कामकाजाच्या पद्धतींबाबत नव्याने विचार करू लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.