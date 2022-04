गुप्तांगात घुसवली दारुची बाटली.. हॉलीवूड अभिनेत्रीचा गंभीर आरोप

By

अमेरिकन अभिनेत्री एम्बर लॉरा हर्ड (Amber Laura Heard) आणि अभिनेता जॉनी क्रिस्टोफर डेप (Johnny Christopher Depp) हे सुंदर जोडपे परस्पर वादांमुळे बरेच दिवसांपासून चर्चेत आहे. 2016 मध्ये त्यांनी घटस्फोट घेतला मात्र त्यानंतरही ते अनेक बाबींमुळे चर्चेत आले. एम्बर हर्डने जॉन डेप विरुद्ध 10 कोटींच्या मानहानीचा दावा दाखल केला होता आता या प्रकरणात आणखी नवीन वळण आलेत. अंबर हर्डने जॉनी डेपवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केलाय. जॉनी डेपने दारूच्या बाटलीने लैंगिक अत्याचार केल्याचा खळबळजनक दावा अंबर हर्डने केलाय. (amber heard accused that johnny depp sexually assaulted her with a liquor bottle)

व्हर्जिनियातील फेअरफॅक्स काउंटी कोर्टहाऊसमध्ये सुमारे सहा आठवडे चालण्याची अपेक्षा असलेल्या मानहानीच्या खटल्यादरम्यान, हर्डच्या वकिलांनी डेपवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला की पुराव्यांवरून असे दिसून आले की तिला डेपकडून घरगुती अत्याचार सहन करावा लागला ज्यामुळे तीला शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले.

एम्बर हर्डच्या वकील इलेन ब्रेडहॉफ्टने सांगितले की जॉनी डेपने दारूच्या बाटलीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.

तर यावर डेपचे वकील कॅमिल वास्क्वेझ यांनी दावा केला होता की हे "खोटे आरोप" हर्डने त्या वेळी केले जेव्हा me too चा ट्रेंड होता. सत्येपासून विचलित करण्यासाठी या बनावटी कथा मांडल्या जात आहेत, असेही ते म्हणाले.