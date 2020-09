प्रणव मुखर्जींसोबतचा फोटो शेअर करत काय म्हणाले जो बायडेन?

वॉशिंग्टन- राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी भारत आणि अमेरिकेने एकत्रित जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्याचे महत्व जाणून होते, असं म्हणत अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार जो बायडेन यांनी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. बायडेन यांच्यासह अमेरिकेतील अनेक प्रमुख नेत्यांनी आणि संघटनांनी मुखर्जी यांच्या निधनावर दु:ख व्यक्त केले आहे. इतिहासात प्रतिष्ठित राज्यकर्ते आणि विद्वान म्हणून त्यांची नोंद होईल, असे गौरवोउद्गार त्यांनी काढले आहेत.

८४ वर्षीय ज्येष्ठ राजकारणी प्रणव मुखर्जी यांचे सोमवारी निधन झाले. काही दिवसांपूर्वी ब्रेन सर्जरीसाठी त्यांना आर्मी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. यावेळी त्यांची कोरोना चाचणी केली असता त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. जवळजवळ २० दिवसांपासून प्रणव मुखर्जी ऑक्सिजन सपोर्टवर होते. शिवाय ते कोमामध्ये गेले होते. सोमवारी त्यांची प्रकृती अधिक बिघडत गेली. सायंकाळी ह्रदय बंद पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. मुखर्जी यांच्या निधनानंतर सर्व स्तरावर दु:ख व्यक्त होत आहे.

President Shri Pranab Mukherjee was a devout public servant who believed deeply in the importance of our two nations tackling global challenges together. Jill and I are saddened to hear of his passing — our prayers go out to his loved ones and the Indian people. pic.twitter.com/SJfaDEKjGi

