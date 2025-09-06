ग्लोबल

Washington News : अमेरिकेचे ‘संरक्षण’ नव्हे आता ‘युद्ध’ मंत्रालय; अध्यक्ष ट्रम्प यांनी केले नामकरण

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘युद्ध मंत्रालय’ असे केले आहे.
वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘युद्ध मंत्रालय’ असे केले आहे. यासंदर्भातील कार्यकारी आदेश त्यांनी शुक्रवारी काढला आहे, अशी माहिती व्हाइट हाउसने दिली.

