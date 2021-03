अमेरिकेत पुन्हा गोळीबार; पोलिस अधिकाऱ्यासह दहा जणांचा मृत्यू

कोलोरॅडो - अमेरिकेत पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडली असून यामध्ये पोलिस अधिकाऱ्यासह दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. कोलोरॅडोतील सुपरमार्केटमध्ये एकाने बेछूट गोळीबार केला. यामध्ये पोलिस अधिकाऱ्यासह दहा नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. राज्याची राजधानी डेन्वरपासून 50 किमी दूर असलेल्या बोल्डर इथं ही घटना घडली असून यानंतर खळबळ उडाली आहे. पोलिस कमांडर केरी यामागुची यांनी सांगितलं की, गोळीबार प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितावर उपचार सुरु आहेत. अधिकाऱ्यांनी रक्ताने माखलेल्या एका व्यक्तीला सुपरमार्केटमधून बाहेर पडताना पकडलं होतं.

यामागुची यांनी सांगितलं की, पोलिस अजुनही प्रकरणाची चौकशी करत आहे. किंग शॉपर्स स्टोअरमध्ये गोळीबाराचा उद्देश काय होता याची माहिती घेतली जात आहे. बोल्डर काउंटीच्या डिस्ट्रिक्ट अटर्नी मायकल डोगर्टी यांनी सांगितलं की, ही एक धक्कादायक घटना असून वाईट स्वप्न आहे. आम्ही स्थानिक, राज्य आणि संघ प्रशासनाकडून आवश्यक ती मदत पुरवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

#UPDATE 10 fatalities have been reported including one Police Officer, Boulder Police say

— ANI (@ANI) March 23, 2021