वाहनांच्या धडकेवरून अमेरिका-रशियात वाद, VIDEO केला जारी

दमास्कस - सीरियाच्या उत्तर भागात अमेरिका आणि रशिया यांच्या वाहनांमध्ये झालेल्या धडकेवरून या दोन देशांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. या धडकेत अमेरिकेचे काही सैनिक जखमी झाले असून याबाबतचा व्हिडिओ रशियाने प्रसिद्ध केला आहे. सीरियामधील अंतर्गत यादवी संपवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी हस्तक्षेप करत आपले सैन्य येथे तैनात केले आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यात वाहनाच्या धडकेवरून वाद झाला. अमेरिकेच्या वाहनाने रशियाच्या गस्ती पथकातील वाहनाला अडवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं या व्हिडिओत दिसत आहे. तसंच यावेळी रशियाचं हेलिकॉप्टरसुद्धा याठिकाणी दाखल झाल्याचं दिसतं आहे.

सीरियाचे अध्यक्ष बाशर अल असाद यांना रशियाचा पाठिंबा आहे तर, अमेरिकेचा स्थानिक कुर्द नेत्यांना पाठिंबा आहे. यावरून या दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा संघर्ष निर्माण होतो आहे. रशियाने प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमध्ये सीरियाच्या वाळवंटी भागात रशियाचे एक चिलखती वाहन अमेरिकेच्या वाहनाला धडक देताना दिसत आहे. रशियाचे एक हेलिकॉप्टरही या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. गस्त घालत असताना अमेरिकेने अडथळा आणला असा रशियाचा दावा आहे तर, रशियाचे वाहनच बळजबरीने सुरक्षित भागात घुसले होते, असा आरोप अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI

— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020