ट्रक ड्रायव्हरला महिन्याला 6 लाख रुपये पगार देते ही कंपनी; तुम्ही कराल का ही नोकरी?| Truck Driver Job

आपल्याला खूप कमी पगार असल्याची तक्रार अनेकजण करतात. ड्रायव्हरच्या बाबतीत तर ही परिस्थिती अजून खराब आहे. एखाद्या ट्रक ड्रायव्हरला किती पगार मिळतो.. अगदीच झालं तर 20-25 हजार रुपये मिळू शकतात. पण अमेरिकेत ट्रक ड्रायव्हरचा पगार किती आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट आपल्या ट्रक चालकांना वार्षिक 95,000 डॉलर पगार देत आहे. जर आपण रुपयात पाहिले तर ते वार्षिक सुमारे 72 लाख रुपये आहे. म्हणजेच कंपनी आपल्या ट्रक चालकाला सहा लाख रुपये मासिक पगार देत आहे. गंमत म्हणजे तरीही कंपनीला ट्रकचालक सहजासहजी मिळत नाहीत.

त्यामुळे वॉलमार्टने लांब पल्ल्याच्या ट्रक चालकांच्या पगारात वाढ केल्याचे वृत्त आहे. ही अशी नोकरी आहे जी सहसा कंपन्यांसाठी भरती करणे कठीण असते. वॉलमार्ट त्यांचे स्वतःचे ट्रक चालवते. कंपनीने सांगितले की पहिल्या वर्षाच्या ड्रायव्हर्ससाठी सरासरी प्रारंभिक पगार 88,000 ते 95,000 डॉलर्स ते 110,000 डॉलर्स पर्यंत वाढवते. (American e-commerce company Walmart is paying its truck drivers an annual salary of Rs 72 lakh.)

या कामांसाठी ट्रकचालकांची गरज-

वॉलमार्टला त्यांच्या स्टोअर्स आणि ई-कॉमर्स वेअरहाऊसमध्ये माल पोहोचवण्यासाठी ड्रायव्हर्सची आवश्यक असते. कंपनीला ग्राहकांच्या ऑनलाइन ऑर्डरची मागणीही पूर्ण करावी लागते. वॉलमार्टने गेल्या वर्षी 4,500 हून अधिक चालकांची भरती केली. अशा प्रकारे कंपनीने नोकरभरती नोंदवली होती. यासह एकूण ट्रक चालकांची संख्या १२ हजारांवर गेली आहे.

ग्राहकांकडून मागणी वाढली-

वॉलमार्टच्या प्रवक्त्याने ईमेलमध्ये म्हटले आहे की, "आम्हाला सर्वाधिक ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जलद भरती करण्यात मदत करा." वॉलमार्ट नवीन चालकांची भरती करण्याचाही प्रयत्न करत आहे. कंपनीने निवडक क्षेत्रातील त्यांच्या पुरवठा साखळी कामगारांसाठी त्यांचा व्यावसायिक चालक परवाना मिळवण्यासाठी आणि वॉलमार्ट ड्रायव्हर होण्यासाठी तीन महिन्यांचा कार्यक्रम देखील सुरू केला आहे.

कोरोना काळातही होती ट्रकचालकांची कमतरता-

कोरोना महामारीच्या काळात ट्रक चालकांच्या कमतरतेमुळे पुरवठा साखळीवर ताण आला होता. यूएसमध्ये सुमारे 70 टक्के मालाची वाहतूक ट्रकद्वारे केली जाते. तिथे ट्रक उद्योगातील उलाढाल खूप जास्त आहे आणि ही नोकरी लोकांना आवडत नाही कारण त्यासाठी जास्त तास बसावे लागते, घरापासून दूर राहावे लागते आणि पगारही कमी असतो. त्याचबरोबर आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही नोकरी खूप आव्हानात्मक आहे.

गेल्या वर्षी 80 हजार चालकांची होती कमतरता-

ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये अवजड ट्रक आणि ट्रॅक्टर-ट्रेलर ड्रायव्हर्सचा सरासरी पगार 47,000 डॉलर होता. कंपन्यांनी चालकांची भरती करण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक राहण्यासाठी पगार वाढवला आहे, परंतु ट्रकिंग उद्योगाने गेल्या वर्षी 80,000 चालकांची कमतरता असल्याचे सांगितले.