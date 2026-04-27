अमेरिकन लोक चीनमधून मागवत घर बांधण्याचं सामान! बाजारात ‘चायना होम्स’ची एंट्री; हा नवा ट्रेंड नेमका आहे तरी काय?

अमेरिकेत घर बांधण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने काही नागरिक पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहेत. बाल्टिमोरमध्ये राहणारे अभियंता गेन्नादी त्सिगान यांनी आपल्या घरासाठी बहुतांश साहित्य थेट चीनमधून मागवले आहे. २०२४ मध्ये त्यांनी स्वतः चीनमध्ये जाऊन विविध कारखान्यांना भेट देत आवश्यक वस्तू खरेदी केल्या. त्यांचे घर आधुनिक आणि वेगळ्या शैलीचे आहे. आपोआप बंद होणारे दरवाजे, मोठ्या काचांच्या खिडक्या आणि मोकळ्या रचनेचे स्वयंपाकघर यांसारख्या सुविधांमुळे हे घर उठून दिसते..अमेरिकेत बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढत आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ३ टक्क्यांनी दर वाढले आहेत. याशिवाय लाकूड, अॅल्युमिनियम आणि धातूंच्या वस्तूंचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे अनेक जण थेट चीनमधून साहित्य मागवण्याचा विचार करत आहेत. सोशल मीडियावरही याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे..त्सिगान यांच्या मते, चीनमधून साहित्य मागवून त्यांनी जवळपास १ लाख डॉलर्सची बचत केली आहे. मात्र, हे दिसतं तितकं सोपं नाही. एका मालवाहू कंटेनरसाठी त्यांना जवळपास १३ हजार डॉलर्स खर्च आला आहे. त्याशिवाय भाषेची अडचण, मोजमापातील फरक, कामगारांना समजावून सांगण्याची प्रयत्न अशा अनेक अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागला..तज्ज्ञांच्या मते, चीनमधील काही शहरे बांधकाम साहित्याच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे तेथील उत्पादक थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, आयात करताना कर, प्रक्रियेतील विलंब आणि गुणवत्तेचे प्रश्न ही मोठी आव्हाने ठरू शकते.