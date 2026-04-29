कोलंबियातील ८० हिप्पो वनतारामध्ये आणणार, अनंत अंबानींचा सरकारकडे प्रस्ताव

जामनगर : कोलंबियातील ८० हिप्पोंना मारण्याच्या निर्णयाविरोधात अनंत अंबानी यांनी वनतारामध्ये सुरक्षित स्थलांतराचा पर्याय सुचवला आहे. प्राण्यांचे संरक्षण करत त्यांना आयुष्यभरासाठी वनतारामध्ये आश्रय देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे..कोलंबियातील मॅग्डालेना नदी परिसरातील ८० हिप्पोपोटॅमसना मारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येथील हिप्पोंची संख्या २०० पेक्षा जास्त झाल्याने इतर जीवांना धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आणि जगातील सर्वात मोठ्या वन्यजीव बचाव, काळजी व संवर्धन केंद्रांपैकी एक असलेल्या 'वनतारा'चे संस्थापक अनंत मुकेश अंबानी यांनी कोलंबिया सरकारला हा निर्णय स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच या प्राण्यांना सुरक्षित पद्धतीने स्थलांतरित करून जामनगर (गुजरात) येथील वनतारामध्ये कायमस्वरूपी आश्रय देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे..अनंत अंबानी यांनी कोलंबियाच्या पर्यावरण व शाश्वत विकास मंत्री आयरीन वेलेझ टोरेस यांना पत्र लिहून हा प्रस्ताव सादर केला आहे. "हे ८० हिप्पो त्यांनी जन्म घेतलेल्या परिस्थितीसाठी जबाबदार नाहीत. ते संवेदनशील जीव आहेत आणि त्यांना वाचवण्याची क्षमता आपल्याकडे असेल, तर ते करण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे," असे अंबानी यांनी नमूद केले. वनताराने कोलंबिया प्रशासनासमोर सविस्तर प्रस्ताव ठेवला असून, त्यामध्ये पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत, सुरक्षित वाहतूक, जैवसुरक्षा उपाययोजना आणि गुजरातमध्ये त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासासारखे वातावरण तयार करून आयुष्यभराची देखभाल यांचा समावेश आहे..हिप्पोंना मारण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याची विनंतीवनताराकडे यासाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्य, पायाभूत सुविधा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पर्यायाचा सखोल विचार होईपर्यंत हिप्पोंना मारण्याचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी विनंती वनताराने केली आहे. तसेच या संदर्भात कोलंबिया सरकारशी थेट चर्चा करून सविस्तर आराखडा सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.