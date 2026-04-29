कोलंबियातील ८० हिप्पो वनतारामध्ये आणणार, अनंत अंबानींचा सरकारकडे प्रस्ताव

Anant Ambani: कोलंबियातील मॅग्डालेना नदी परिसरातील ८० हिप्पोंना मारण्याचा निर्णय घेण्याच आला आहे. मात्र या निर्णयाला विरोध करत अनंत अंबानी यांनी कोलंबियातील हिप्पो वनतारामध्ये स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
जामनगर : कोलंबियातील ८० हिप्पोंना मारण्याच्या निर्णयाविरोधात अनंत अंबानी यांनी वनतारामध्ये सुरक्षित स्थलांतराचा पर्याय सुचवला आहे. प्राण्यांचे संरक्षण करत त्यांना आयुष्यभरासाठी वनतारामध्ये आश्रय देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.

