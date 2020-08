'आई कोण होती समजल्याशिवाय तुम्हाला कमला हॅरिस कळणार नाही', बहिणीने केली भावूक पोस्ट

वॉशिंग्टन- डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार जो बायडेन यांनी उपराष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार म्हणून भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांचं नाव घोषीत करताच इतिहास रचला गेला आहे. पहिल्यांदाच अमेरिकेतील एका मोठ्या पक्षाने उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून पहिल्या आशियाई आणि कृष्णवर्णीय महिलेला निवडलं आहे. कमला यांच्या नावाची घोषणा होताच काही तासातच त्यांच्या भगिनी माया हॅरिस यांनी एक भावूक व्हिडिओ ट्विट केला आहे. 'हे सर्व शक्य झालं आईमुळे' असं त्या या ट्विटमध्ये म्हणाल्या आहेत.

कमला यांच्या भगिनी माया हॅरिस यांनी बुधवारी सकाळी ट्विट केलं. जेव्हा तुम्ही आमच्या आईला जाणून घ्याल, तेव्हा तुम्हाला माझ्या बहिणीबद्दल कळेल. आज आम्हाला आईची खूप आठवण येत आहे. पण, ती आणि आमचे पूर्वज आज आनंदी असतील, असं त्या म्हणाल्या आहेत. माया यांनी व्हिडिओ शेअर केला असून यात कमला त्यांच्या आईच्या धाडसाबाबत सांगत आहेत. शिवाय या व्हिडिओमध्ये कमला यांच्या हवानपणापासूनच्या फोटोंचा कोलाज दाखवण्यात आला आहे.

You can’t know who @KamalaHarris is without knowing who our mother was. Missing her terribly, but know she and the ancestors are smiling today. #BidenHarris2020 pic.twitter.com/nmWVj90pkA

— Maya Harris (@mayaharris_) August 12, 2020