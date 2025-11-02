ग्लोबल

APEC Summit 2025: प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यावर भर; आशिया-प्रशांत प्रदेशातील देशांचा निर्धार

Asia-Pacific Nations Commit to Stronger Regional Economic Cooperation: आशिया-प्रशांत देशांचा प्रादेशिक आर्थिक सहकार्याचा निर्धार; ग्वेओंगजु येथे अपेक परिषद संपन्न. चीनमध्ये पुढील वर्षी आयोजन.
APEC Summit 2025

APEC Summit 2025

ग्वेओंगजु (दक्षिण कोरिया) : प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यावर भर देण्याचा निर्धार आशिया-प्रशांत प्रदेशातील २१ देशांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. परस्पर सहकार्याचे निवेदन प्रसिद्ध करून दक्षिण कोरियातील ग्वेओंगजु येथे सुरू असलेल्या दोन दिवसांच्या आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेची (अपेक) सांगता झाली.

