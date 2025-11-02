APEC Summit 2025: प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यावर भर; आशिया-प्रशांत प्रदेशातील देशांचा निर्धार

ग्वेओंगजु (दक्षिण कोरिया) : प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यावर भर देण्याचा निर्धार आशिया-प्रशांत प्रदेशातील २१ देशांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. परस्पर सहकार्याचे निवेदन प्रसिद्ध करून दक्षिण कोरियातील ग्वेओंगजु येथे सुरू असलेल्या दोन दिवसांच्या आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेची (अपेक) सांगता झाली..शिखर परिषदेनंतर ‘अपेक’ नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. जगातील दोन सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार तणावाचा मोठा फटका बसल्यामुळे जागतिक परिस्थितीमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता होती. मात्र, आता जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सामायिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी परस्पर सहकार्याचे आश्वासन देण्यात आले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चेत दोन पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला होता..संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, जागतिक व्यापार प्रणाली अजूनही महत्त्वाच्या आव्हानांचा सामना करत आहे, अशी भूमिका जगभरातील देशांनी घेतली आहे. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाच्या वाढीसाठी आणि समृद्धीसाठी दृढ व्यापार आणि गुंतवणूक अत्यावश्यक आहे..‘नॅशनल डिप्लोमॅटिक अकादमी’चे प्राध्यापक जोंगहुन मिन म्हणाले, ‘‘संयुक्त निवेदनात मुक्त व्यापारासाठी थेट समर्थन देणारी भाषा टाळली गेली, तरीही त्यात आर्थिक सहकार्य व बहुपक्षीयवाद यांच्यावर विश्वास असल्याचे सांगण्यात आले. व्यापार व गुंतवणूक वाढवण्याच्या मार्गांवर भर देऊन बैठकीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लोकसंख्येसंबंधी आव्हाने आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.’’.शुक्रवारी, शी जिनपिंग यांनी शिखर परिषदेपुढे चीन जागतिक मुक्त व्यापार आणि पुरवठा साखळीच्या स्थिरतेला पाठिंबा देईल, असे म्हटले होते. चीनमध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे भविष्यात गुंतवणूक करणे होय, असेही ते म्हणाले होते. जिनपिंग यांनी शुक्रवारी जपान, कॅनडा आणि थायलंडच्या त्यांच्या समकक्षांशी द्विपक्षीय भेटी केल्या आणि शनिवारी दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांच्याशी ते चर्चा करणार आहेत..US China Relations: आम्हीही ठोस पावले उचलू; ‘१०० टक्के आयातशुल्क’प्रकरणी चीनचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर.पुढील परिषद चीनमध्येबीजिंग : पुढील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात चीनमध्ये आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल, अशी घोषणा शनिवारी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केली. २०२६ मधील शिखर बैठक शेन्झेन येथे होईल, असे त्यांनी शनिवारी येथे संपलेल्या बैठकीच्या शेवटच्या सत्रात सांगितले. पुढील वर्षी होणाऱ्या बैठकीतही परिषदेच्या दृष्टीने सकारात्मक घडामोडी घडतील, असा विश्वास जिनपिंग यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.