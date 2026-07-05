"ट्रम्पला ठार मारणे हे आपले कर्तव्य!" ; इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीवेळी चिथावणीखोर घोषणाबाजी, मोठ्या प्रमाणात गर्दी

इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या अंत्यविधीदरम्यान रविवारी तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमलेल्या जनसमुदायात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. अंत्यसंस्काराच्या कार्यक्रमात अधिकृत व्यासपीठावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मृत्यूची जाहीर मागणी करण्यात आली. असोसिएटेड प्रेस (AP)च्या माहितीनुसार, खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर अधिकृत मंचावरून ट्रम्प यांच्या मृत्यूची थेट मागणी करण्यात आल्याची ही पहिलीच घटना आहे. या घोषणेनंतर उपस्थित लाखो नागरिकांनी घोषणाबाजी करत त्यास प्रतिसाद दिला..घोषणाबाजीने कार्यक्रमाचे स्वरूप बदललेतेहरानमध्ये आयोजित शोकसभेदरम्यान मोहम्मद रसूली नावाच्या एका कवीने लाऊडस्पीकरचा ताबा घेतला. सुरुवातीला त्याने जमावाकडून "अमेरिकेचा नाश असो" आणि "इस्रायलचा नाश असो" अशा पारंपरिक घोषणा दिल्या. त्यानंतर त्याने थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधत, "जगातील सर्वात वाईट व्यक्ती अजूनही जिवंत का आहे?" असा प्रश्न उपस्थित केला. या वक्तव्यानंतर उपस्थित जनसमुदायाने टाळ्यांचा कडकडाट करत प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.यावर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात ८६ वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सुरू झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा अंत्यविधी पार पडला..व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चादरम्यान, सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. त्यामध्ये एक व्यक्ती भावनिक अवस्थेत रडत आणि ओरडत ट्रम्प यांच्या हत्येची शपथ घेताना दिसत आहे. "ज्याने आपल्या इमामाला मारले त्याला आपण का मारत नाही? हे आपले कर्तव्य आहे. जर आपण तुमच्या मारेकऱ्याला मारले नाही, तर आपल्या हातात फक्त एक कफन उरेल. मी तुमच्या रक्ताची शपथ घेतो की आम्ही ट्रम्पला मारू," असे त्या व्यक्तीचे वक्तव्य असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. मात्र, हा व्यक्ती मोहम्मद रसूलीच आहे की अन्य कोणी, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही..तेहरानच्या रस्त्यांवर उसळली प्रचंड गर्दीरविवारी तेहरानच्या रस्त्यांवर शनिवारीपेक्षाही मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केलेले लाखो नागरिक खामेनी यांचे फोटो, झेंडे आणि बॅनर घेऊन मोर्चात सहभागी झाले होते. अनेकांच्या हातात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येची मागणी करणारे पोस्टर होते. तसेच ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या विरोधातील पोस्टर आणि ग्राफिटीही विविध भागांत दिसून आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..Donald Trump: 'होर्मुझ'मधील निर्बंध अखेर शिथिल होणार; इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पांबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा.वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प यांची इराणवर टीकातेहरानमध्ये ट्रम्पविरोधी घोषणाबाजी सुरू असताना, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या स्थापनेच्या २५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. अमेरिकेच्या लष्कराचे कौतुक करताना त्यांनी इराणवर जोरदार टीका केली. "आम्ही प्रचंड यश मिळवले आहे. व्हेनेझुएलाकडे बघा, इराणकडे बघा. आम्ही सर्वकाही उद्ध्वस्त केले, आम्ही त्यांचे सैन्य पूर्णपणे संपवून टाकले," असे ट्रम्प यांनी म्हटले..नव्या नेतृत्वाच्या पार्श्वभूमीवर शक्तीप्रदर्शनखामेनी यांच्या निधनानंतरचा हा अंत्यविधी इराणच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी शक्तीप्रदर्शनाचा महत्त्वाचा प्रसंग मानला जात आहे. देशाचे नवीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मोजतबा खामेनी यांच्या नेतृत्वाला जनसमर्थन मिळवण्याचाही प्रयत्न या कार्यक्रमातून होत असल्याचे सांगितले जात आहे..याच काळात इराण आणि वॉशिंग्टन यांच्यात युद्ध टाळण्यासाठी पडद्यामागे वाटाघाटी सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेवर दबाव वाढवण्यासाठी इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील आपल्या सामरिक वर्चस्वाचा वापर करत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, इस्रायलकडून संभाव्य प्रत्युत्तराची भीती कायम आहे. सुरू असलेल्या युद्धामुळे अंत्यविधी आधीच पुढे ढकलण्यात आला होता आणि संघर्ष पूर्णपणे संपेपर्यंत शांतता कराराबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याचे चित्र आहे..Donald Trump Iran Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! अमेरिकेच्या संसदेत इराणविरुद्ध युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.