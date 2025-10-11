ग्लोबल

Wellingborough Mayor Raj Mishra: इंग्लंडच्या महापौरांनी घेतले अयोध्याच्या रामलल्लाचे दर्शन; यूपीत २५०० कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा

Wellingborough Mayor’s Spiritual Visit to Ayodhya: वेलिंगबोरो महापौर राज मिश्र यांनी अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेतले आणि AI प्रकल्पांत २५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली, ३००० रोजगार निर्माण होतील.
Wellingborough Mayor Raj Mishra

Wellingborough Mayor Raj Mishra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंग्लंडमधील वेलिंगबोरो शहराचे महापौर राज मिश्रा यांनी आपल्या १२ सदस्यांच्या शिष्टमंडळासह गुरुवारी अध्यात्मिक नगरी अयोध्या येथे भेट दिली. अयोध्येच्या भव्यतेचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, श्रीरामचंद्रांची नगरी अयोध्या आता केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात श्रद्धा आणि श्रद्धेचे केंद्र बनली आहे.

