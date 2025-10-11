Wellingborough Mayor Raj Mishra: इंग्लंडच्या महापौरांनी घेतले अयोध्याच्या रामलल्लाचे दर्शन; यूपीत २५०० कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा

इंग्लंडमधील वेलिंगबोरो शहराचे महापौर राज मिश्रा यांनी आपल्या १२ सदस्यांच्या शिष्टमंडळासह गुरुवारी अध्यात्मिक नगरी अयोध्या येथे भेट दिली. अयोध्येच्या भव्यतेचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, श्रीरामचंद्रांची नगरी अयोध्या आता केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात श्रद्धा आणि श्रद्धेचे केंद्र बनली आहे..राज मिश्रा यांनी सांगितले की, इंग्लंडमध्येही लोक अयोध्येचे नाव ऐकून येथे येण्याची इच्छा व्यक्त करतात. दीपोत्सवसारख्या भव्य आयोजनांमुळे अयोध्येला एक दिव्य आणि जागतिक ओळख मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रयत्नांमुळे ही नगरी जागतिक स्तरावर चमकली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..गावापासून महापौरपदापर्यंतचा प्रवासमूळचे उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील एका छोट्या गावातून आलेल्या राज मिश्रा यांनी आपल्या संघर्षाची कहाणी यावेळी सांगितली. एका शेतकरी कुटुंबातून बाहेर पडून त्यांनी इंग्लंडच्या राजकारणात आपला ठसा कसा उमटवला, हे त्यांनी स्पष्ट केले..रामललाचे दर्शन आणि महंत नृत्य गोपाल दास यांची भेटअयोध्या भेटीदरम्यान राज मिश्रा यांनी श्री रामजन्मभूमीला भेट देऊन रामललाचे दर्शन घेतले आणि आशीर्वाद प्राप्त केला. दर्शनाला उशीर झाल्याबद्दल त्यांनी प्रभू श्रीरामांची क्षमा देखील मागितली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यांचीही भेट घेतली..उत्तर प्रदेशात २५०० कोटींची गुंतवणूकअयोध्या भेटीदरम्यान महापौर राज मिश्रा यांनी उत्तर प्रदेशात २५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची मोठी घोषणा केली. ही गुंतवणूक 'एआय डेव्हलपमेंट सोल्युशन' (AI Development Solution) प्रकल्पांतर्गत केली जाईल..यामुळे राज्यात १००० थेट आणि २००० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. भारत आणि इंग्लंडमधील संबंध सतत मजबूत होत आहेत, आणि अयोध्या आता परदेशातील भारतीयांसाठी (अनिवासी भारतीय) श्रद्धा आणि गौरवाचे केंद्र बनली आहे, असे ते म्हणाले..CM Yogi Adityanath: सफाई कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार १६ ते २० हजार रुपये: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देणार दिवाळी गिफ्ट .अयोध्या येथे पोहोचल्यावर महापालिकेचे महापौर आणि नगरसेवकांनी राज मिश्रा यांचे भव्य स्वागत केले. मिश्रा यांनी ही यात्रा आपल्या आयुष्यातील सर्वात भाग्यशाली क्षण असल्याचे सांगितले. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना जागतिक नेते (Global Leader) म्हटले, तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी केलेल्या कामाची प्रशंसा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.