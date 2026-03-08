Nepal Election : नेपाळमध्ये सत्तापालट ! ३५ वर्षांच्या रॅपरने केला ४ वेळा पंतप्रधान राहिलेल्या के.पी. ओलींचा पराभव, बालेंद्र शाह इतिहास रचणार

नेपाळच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. रॅपर असलेले बालेंद्र शाह यांनी झेन- झी आंदोलनानंतर राजकारणात प्रवेश करुन राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा (आरएसपी) स्थापन केला आणि आात सार्वत्रिक निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला आहे. या ऐतिहासिक निकालात बालेंद्र शाह यांनी चार वेळा पंतप्रधान राहिलेल्या के.पी. ओली यांचा पराभव केला आहे..बालेंद्र शाह हे झापा-५ मतदारसंघात नेपाळच्या सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत होते. निवडणूक निकालांनी नेपाळच्या सर्वात जुन्या राजकीय पक्षांचे वर्चस्व पूर्णपणे संपुष्टात आणले आहे..बालेंद्र यांनी ओली यांचा सुमारे ५०,००० मतांच्या मोठ्या फरकाने पराभव केला. निवडणूक आयोगाच्या मते, ३५ वर्षीय बालेंद्र शाह यांना ६८,३४८ मते मिळाली, तर ओली यांना फक्त १८,७३४ मते मिळाली. बालेंद्र शाह आता नेपाळचे पुढील सरकार स्थापन करण्यास सज्ज आहेत..Vidarbha Municipal Election Results : नागपुरात सत्ता मिळवूनही विदर्भात भाजपला फटका; अकोला, अमरावतीत मित्र पक्षांना घ्यावे लागणार सोबत, चंद्रपूर काँग्रेसकडे.१२९ पैकी १०० जागांवर मोठा विजय२०२२ मध्ये रवी लामिछाने यांनी आरएसपीची स्थापना केली होती. रविवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत जाहीर झालेल्या १२९ जागांपैकी एकट्या आरएसपीने १०० जागा जिंकल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पक्ष सध्या देशभरातील २५ जागांवर आघाडीवर आहे. काठमांडूमधील सर्व १० जागांवर आरएसपीने विजय मिळवत क्लीन स्वीप मिळवला आहे..बालेन शाह इतिहास घडवणारबालेन शाह हे नेपाळच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात तरुण पंतप्रधान बनणार आहेत. ते देशाचे पहिले मधेशी पंतप्रधान देखील असतील. हे निवडणूक निकाल प्रस्थापित पक्षांवरील जनतेच्या असंतोषाचे प्रतिबिंबित करतात. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाई, घराणेशाहीचा अंत आणि राजकारणातील पिढीजात बदलाच्या नावाखाली लोकांनी आरएसपीला मतदान केले..जुन्या पक्षांची कामगिरीनिवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, इतर प्रमुख पक्षांची स्थिती लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाली होती. नेपाळी काँग्रेस (एनसी) ने १३ जागा जिंकल्या आणि ३ जागांवर आघाडी घेतली. सीपीएन-यूएमएल फक्त ७ जागा जिंकू शकला आणि ३ जागांवर आघाडीवर होता. नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (एनसीपी) ६ जागा जिंकला आणि १ जागी आघाडीवर होता. श्रमिक शक्ती पक्ष (एसएसपी) ३ जागांवर आघाडीवर होता आणि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष (आरपीपी) नेही १ जागा जिंकली, तर एका अपक्ष उमेदवाराने एक जागा जिंकली..नेपाळमध्ये ५ मार्च रोजी झालेल्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या निवडणुकीत जवळपास ६० टक्के मतदान झाले. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, गुरुवारी रात्री उशिरा मतदान सुरू झाले आणि शनिवारी रात्रीपर्यंत उर्वरित १६५ मतदारसंघांमध्ये मतमोजणी अजूनही सुरू होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.